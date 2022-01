El puertorriqueño Anuel AA presume en redes sociales un lujoso anillo que tiene grabado su imagen y una frase que dice ‘Las leyendas nunca mueren’.

Además asegurando que la segunda parte de su álbum estará en el salón de la fama. Y es que el cantante ha logrado encabezar diferentes listados dentro del género urbano además de llenar estadios al rededor del mundo.

A su vez, los comentarios en su cuenta de Instagram no se hicieron esperar " Ojalá salga el conejo en la segunda parte del álbum”, “nivel leyenda”, fueron algunos de los comentarios, pero algunos que no son seguidores del cantante también expresaron sus opiniones “ero él es leyenda? Jajajaajajajajajajajajjaajajajajajja, permiteme que me ria”, “Que presuma de sus joyas porque de su cerebro no fue.”, “Que man tan balurdo”.

Anuel AA presume su nueva joya en redes