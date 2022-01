Epa Colombia se inyectó hormonas femeninas, ¿para qué?

Hace un par de días, la polémica influencer y empresaria Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, aprovechó el espacio de sus historias para contar su experiencia con las hormonas.

“Yo quería ser una mujer grande” comentó en los videos, esa fue la razón principal por la que decidió hacerse este tratamiento.

Sin embargo, asegura que no tuvo en ella ninguno de los efectos que esperaba. Habló entonces de uno que ella cree fue secundario y llegó justo tras aplicárselas, el cambio de su voz.

“Me cambió la voz mucho, y ya dicen ‘ay, pero amiga, extraño tu voz de la Epa’ yo intento que me de y no me da, no me da tan chillona. No sé si fue porque crecí porque me apliqué las hormonas, pero no me da”, asegura. Cuenta también que su amiga Koral La Diva le aconsejó inyectarse hormonas, pues era más flaca que ella, se inyectó y se volvió “una viejota”.

Se empezó a inyectar hormonas femeninas y no vio el cambio más allá de su voz, Koral le dijo que eso le pasaba a todas.

“Amiga, yo soy súper flaquita, talla 6, XS y quería ser grandotota. Eso no me pasó a mí, a ella sí” cuenta entre decepción y risa.

Vea el video de la confesión aquí: