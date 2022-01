Se le comieron la lengua los ratones, el oso más grande en TV de Melina Ramirez

En una de las secciones del programa en que se compartieron algunos ¡trágame tierra!, Carolina Acevedo, Biassini Segura y Melina Ramirez revelaron cuáles fueron los más memorables que han cometido en su vida.

La presentadora, modelo y ex-reina de belleza, que se comprometió hace algunos días con el actor Juan Manuel Mendoza, ha sido conocida recientemente por su participación en la temporada actual del reality Yo Me LLamo.

“A la que se le comieron la lengua los ratones en el momento menos indicado fue a Melina Ramirez”, dice el video en el que esta confiesa su mayor pena y error cometido en vivo. “Cuando empecé a presentar noticias deportivas, nunca se me va a olvidad que la primera vez que me dijeron que estaba al aire, me quedé pasmada”, recuerda Ramirez.

Detrás de las cámaras, sus compañeros le hacían señas para que hablara. Sin embargo, estuvo tan nerviosa y asustada que no lo logró y debieron mandar a comerciales.

“Tenía tantos nervios que me quedé petrificada. No me salió nada, me quedé en silencio y tuvieron que cortar”, asegura la presentadora, aún así, lo recuerda como un lindo momento de su carrera. En comerciales, quienes la acompañaban le pidieron que respirara, le ofrecieron agua y le recordaron que estaba preparada para hacerlo, y que había estudiado mucho para eso.

Vea el video en el que confiesa el oso, junto a otros personajes, aquí: