¿Netflix no está transmitiendo en 4K? Así puedes solucionar el error

Netflix es la plataforma de streaming más reconocida en el mundo y la que más usuarios activos tiene actualmente, en medio de una competencia entre aplicaciones que se han ido uniendo a la industria para hacer del streaming uno de los principales bastiones del entretenimiento.

La gran N tiene, entre sus fortalezas, la opción de ofrecer contenidos originales y de terceros en 4K, algo que para el ojo de sus clientes es para agradecer, especialmente cuando se trata de series y películas aclamadas o en tendencia. Sin embargo, ofrecer la mayor calidad de imagen posible a veces no es posible para la app por algún tipo de error.

Gracias a la tecnología 4K, los usuarios esperan ver todos los detalles, imágenes nítidas y colores vivos. Sin embargo, si estás viendo Netflix y encuentras que la calidad no es tan alucinante, puede significar que el dispositivo que estás utilizano no está realmente transmitiendo a ese nivel.

Puede haber varias razones por las que Netflix no se transmite en 4K, por ejemplo, el plan contratado. Si tiene el plan Premium, la plataforma debería transmitir las imágenes en 4K. También es recomendable comprobar que el título que desea ver está disponible con esta calidad de imagen.

Otros inconvenientes puede ser fallas o lentitud en la conexión a Internet o el equipo que se está usando. Incluso, un error común es algún problema en la configuración de la plataforma.

Si quieres verificar por qué Netflix no transmite en 4K y aprender a solucionar el problema, acá compartimos algunas recomendaciones que pueden ayudarte, especialmente si planeas maratonear en las fiestas de fin de año.

Comprueba la configuración de Netflix

De forma predeterminada, Netflix no siempre transmite en 4K. La configuración de calidad de transmisión predeterminada está establecida en “Auto”, lo que significa la mejor combinación posible de calidad y uso de datos. Sin embargo, para asegurarse de que está transmitiendo en 4K, debe cambiar la configuración a la opción más alta posible.

El primer paso es abrir el perfil de Netflix en el que desea realizar cambios. Es más fácil de hacer en el escritorio, pero también se puede hacer en dispositivos móviles. Haz clic en tu foto de perfil en la esquina superior derecha e ingresa a la sección “Cuenta”.

A continuación, haga clic en “Mi perfil” y luego en “Configuración de reproducción”. Elija “Alto” para asegurarse de que su uso de datos sea el más alto posible y no se limite a costa de la calidad.

Tenga en cuenta que la elección de esta opción se aplicará a todos y cada uno de los programas y películas que vea.

Netflix (Unsplash)

Revisa tu dispositivo

Ya sea que estés viendo Netflix en un televisor, una laptop, un smartphone o una caja de transmisión, es posible que su dispositivo en particular no sea compatible con 4K. En tales situaciones, Netflix aún puede intentar transmitir a 4K, pero su dispositivo no lo mostrará como tal.

Muchos televisores modernos ofrecen transmisión 4K, pero hay muchos que solo están preparados para HD y no transmiten en 4K. De manera similar, las cajas de transmisión generalmente vienen en diferentes modelos y, a menudo, solo la configuración más alta posible ofrece transmisión 4K.

Los dispositivos móviles, como teléfonos o tabletas, generalmente no tienen la opción de transmitir en 4K. Afortunadamente, las pantallas más pequeñas no requieren ese tipo de resolución para ofrecer una alta calidad de imagen.

Netflix (Unsplash)

Prueba tu conexión a internet

Según Netflix, necesitas “una velocidad de conexión a Internet constante de 25 mb por segundo o más” para poder mirar en Ultra HD 4K. Incluso si su plan de internet supera esa velocidad, es posible que su conexión real no sea tan rápida, por l que vale la pena comprobarlo antes de ponerse en contacto con Netflix para resolver este problema.

Tome nota de la velocidad de descarga tras usar su medidor de preferencia cuando concluya la prueba de velocidad. Si está por encima de 25 MB por segundo, su internet no debería ser el problema.

Si probó todos estos métodos y nada resultó exitoso, puede ponerse en contacto con el soporte de Netflix si todo está bien y su calidad de transmisión sigue siendo inferior a la deseada.