Natalia Segura es una de las creadoras de contenido más conocidas en el país, por ende su popularidad y actividad en redes sociales siempre estará en el foco de la opinión pública.

Recientemente ‘El Mindo’ publicó una historia felicitándola por su cumpleaños, sin embargo algunos comentarios no fueron positivos a lo que ella decidió responderles mediante un video de su cuenta de Instagram “Estoy gordibuena en este momento, yo lo sé, soy consciente. Es más, yo me veo al espejo y me doy cuenta de eso, así que... amigos, no es una gran sorpresa para mí”, afirmó en parte del video.

“no es algo nuevo para mí, yo sé lo que estoy comiendo (...) Pero no importa, en este momento creo que tengo cosas más importantes por las cuales preocuparme que si me veo muy saludable en este momento o muy flaca... no me importa”,añadió.

Sin embargo dejó un mensaje importante, ya que considera que los comentarios negativos sobre el cuerpo de las personas puede llegar a afectar a algunas personas e invita a tomar conciencia “conciencia con este tema porque siento que es completamente delicado. Hay personas que sufren de trastornos de alimentación y toda la cosa. Comentarios como los que ustedes hacen (...) pueden llevar a una persona al suicidio, a la depresión... Creo que es un mal que hay que erradicar”.

‘La Segura’ le responde a aquellas personas que la critican por su físico