Kim Catrall podría aparecer en la tercera temporada de “Emily en París”: esto es todo lo que sabemos al respecto

La serie “Emily en París” poco a poco se está convirtiendo en una de las más exitosas de Netflix, desde su llegada a la plataforma muchos fans la han relacionado con la ya icónica serie de HBO “Sex and The City”, ya que ambas giran en torno a la moda y se desarrollan en grandes ciudades. Ahora, se rumorea que Kim Catrall podría aparecer en la serie.

Muchos medios especializados han etiquetado a “Emily en París” como una “Sex and The City” para la nueva generación de espectadores y con el reciente estreno de la tan esperada continuación de la exitosa serie de HBO “And Just Like That…” Aún más personas han empezado a hilar conexiones entre ambas producciones.

Surgen rumores de una supuesta aparición de Kim Catrall en la tercera temporada de “Emily en París”

El final de la segunda temporada de “Emily en París” ha dejado a muchos espectadores pensando qué pasará ahora con la protagonista. En el último episodio pudimos ver a Emily finalmente tomar la decisión de contarle a su vecino Gabriel lo que siente por él, pero en ese momento se descubre que Gabriel volvió con su ex Camille.

Por supuesto, esto desatará un enorme conflicto en el futuro de la serie ya que, Camille es una amiga cercana de Emily. Este final ha dejado poco claro qué camino tomará ahora Emily y cuál será su futuro romántico. Mucho se ha dicho que quizás la serie haga un cambio drástico optando por hacer que Emily se mude a Londres.

Esto podría hacerse para seguir al que podría ser su nuevo interés amoroso, Alfie. Ante esta posibilidad muchos fans han aparecido en las redes para especular lo que sucedería en la tercera entrega de la exitosa producción e inclusive, dando cabida a lo que podría ser uno de los mejores crossovers de la televisión.

A través de las redes uno de los usuarios planteó la posibilidad de que Emily, al cambiar la capital francesa por Londres terminan por cruzarse con uno de los personajes más populares de “Sex and the City”. Samatha Jones, quien es interpretada por Kim Catrall ha estado ausente de “And Just Like That…”, pero la explicación de su ausencia da aún más cabida a las teorías de fans.

Según se ha explicado en la continuación the “Sex and The City”, Samantha ha decidido cruzar el charco y se encuentra trabajando con su nueva firma en el Reino Unido, por lo que, un fan a dicho en redes “Emily se muda a Londres para seguir a Alfie y consigue un nuevo puesto trabajando para Samantha Jones PR”.

Este comentario ha desatado una locura entre los fans de ambas series, quienes se han juntado en vísperas del reciente estreno de “And Just Like That…” para empezar a hilar que sucedería en la serie con la presunta llegada del personaje de la exitosa serie de HBO, lo cual ha dado cabida para excelentes ideas.

Los fans empiezan a enlazar “Sex and The City” y “Emily en París” creando increíbles teorías

Rápidamente miles de fans de todas partes del mundo empezaron a notas los parecidos entre ambas series y también se dieron cuenta de que las dos podrían coexistir tranquilamente en un mismo universo, cosa que no es del todo descabellado tomando en cuenta que ambas series comparten al mismo creador, Darren Star.

Por supuesto, una fusión entre ambas series es algo complicado debido a que pertenecen a plataformas diferentes y que se hacen competencia entre sí.

