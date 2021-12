Estos son los 10 videojuegos de Xbox Series X, PS5 y Nintendo Switch más esperados para el 2022

El año que se termina esta noche fue el de la consolidación para Sony y su PS5 que se dedicó a evitar las consecuencias de la falta de oferta para cubrir la elevada demanda. Esto hizo que otras consolas como Xbox Series X y la Nintendo Swith ganaran mucho terreno y se instalaran con fuerza en el mundo gamer.

Sin embargo, esto ya quedó atrás y ahora toca envolver a los que disfrutan de los videojuegos con títulos emocionantes que entreguen nuevos gráficos y aventuras sorprendentes. Por lo tanto, nos hacemos eco del listado que ofrecen los muchachos de BGR, expertos en esta materia, para detallar los 10 videojuegos más esperados para las tres consolas más importantes del planeta: PS5 (Sony), Xbox Series X (Microsoft) y Nintendo Switch.

Videojuegos más esperados

Entre los seleccionados por los expertos del sitio mencionado, hay videojuegos que tienen presencia en varias consolas. Entonces, la elección de los estrenos esperados no intenta destacar cual de las plataformas es mejor, sino la expectativa que genera en los fanáticos. Dejando esto claro iniciamos

Elden Ring, que llegará para PS4, PS5, Xbox Series y One, y PC el 25 de febrero del 2022, genera una amplia expectación en los gamers. El desarrollo del videojuego está a cargo de Bloodborne. Además Sekiro: Shadows Die Twice y la gente de los Dark Souls , se asociaron con el escritor de Game of Thrones, George RR Martin, para crear un mundo abierto de fantasía oscura.

Saints Row regresa para estar presente en PS5, Xbox Series y One y PC. Los desarrolladores se centraron en reelaborar los combates y hacer de la historia algo más tranquila para no abrumar con tanto suspenso y sí hacerlo con una gama de colores futuristas. Saints Row llega el 23 de agosto.

Horizon Forbidden West de Guerrilla Games regresa con un nuevo desafío para las aventuras de acción en tercera persona. Tras su éxito en PS4, lanza una nueva historia que estará compatible con la misma consola y además estará disponible en PS5. El juego sale el 18 de febrero.

Starfield sale al ruedo una vez más en el 2022 solo para Xbox y PC. Una de las características que destacan del desarrollo de este reboot del videojuego, es que los jugadores podrán saltar entre planetas en lugar de pueblos y ciudades. Situación que sin duda llama la atención de muchos. Starfield llega el 11 de noviembre del 2022.

Bayonetta 3 no tiene fecha exacta de estreno, pero llegará para Nintendo Switch en algún momento del 2022. La última vez que vimos un estreno de esta saga fue en el lanzamiento para Wii U, hace siete años. Entonces, no se sabe que novedad puede traer este videojuego de demonios totalmente vencibles.

El dios de la guerra se adueña de nuevo del mundo apocalíptico para vencer de forma sangrienta a cuanto adversario se cruce en su camino. Es así como God of War: Ragnarok presenta su nueva secuela en 2022 para PS4 y PS5.

El Universo Cinematográfico de Marvel se niega a mostrarnos a Wolverine y a Blade dentro de los Avengers junto a Capitán América y Iron Man. No importa porque Midnight Suns lo hace con su nuevo desarrollo para septiembre del 2022. El videojuego estará disponible para PS5, PS4, Xbox, Nintendo Switch y PC.

Rememora los viejos tiempos con la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Cinco años después llega un nuevo desafío para este imponente personaje en el mundo de Nintendo. Durante todo este tiempo hubo videojuegos interesantes, pero ninguno ha superado el último título de Zelda. Este desarrollo llega en algún momento del 2022, exclusivo para Nintendo Switch.

Shovel Knight Dig es el spin-off más esperado para Nintendo Switch desde el lanzamiento de su versión anterior, en el 2019. La diferencia de este nuevo videojuego es que a diferencia de los previos, además de moverte de forma lateral, también podrás excavar para atrapar los tesoros. Nintendo no revela la fecha exacta, pero en su adelanto oficial dice que llega en el 2022.

Si estás cansado de caerte a disparos con zombies, monstruos o soldados y lo único que quieres es paz para relajarte, Tchia es la mejor opción en el 2022. El videojuego ambientado en regiones tropicales, en el que podrás buscar archipiélagos paradisiacos llega el próximo año para las consolas de PlayStation 4 y 5, y también para PC.