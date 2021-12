Nueva sinopsis de Doctor Strange in the Multiverse of Madness: ¿Qué nos adelantaron esta vez?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Marvel)

En los últimos años, Marvel Studios ha tratado de revelar la menor cantidad de información posible sobre una película antes de su estreno. Sin embargo, la nueva sinopsis de Doctor Strange in the Multiverse of Madness nos cuenta algunos detalles que podría darnos una idea de todo lo que veremos en la espera cinta.

El viernes 6 de mayo de 2022 será el estreno internacional de la secuela, que probablemente cuente con fechas de preestreno al igual que Spider-Man: No Way Home, justo el largometraje que aumentó al máximo el hype por el próximo filme de Stephen Strange.

Benedict Cumberbatch, indudablemente, vuelve como Doctor Strange, esta vez acompañado por Elizabeth Olsen como la Bruja Escarlata. Rachel McAdams como la doctora Christine Palmer, Benedict Wong como Wong, Chiwetel Ejiofor como Mordo, y Xochitl Gomez como América Chávez también son parte del elenco principal de la película.

Dirigida por Sam Raimi, la secuela de Doctor Strange contaría con otros personajes. Los rumores apuntan Sleepwalker, D’Spayre y Rintrah, y el primer teaser dio un vistazo a un monstruo que podría ser Gargantos o Shuma-Gorath. Además, se habla de que la cinta le abrirá la puerta del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) a Los Cuatro Fantásticos.

La nueva sinopsis

A continuación, compartimos al pie de la letra la nueva sinopsis de Doctor Strange in the Multiverse of Madness:

“La puerta del multiverso, llena de misterio y locura, se abre. Ahora que Iron Man y el Capitán América se han ido después de una feroz batalla de Vengadores: Endgame, se espera que el ex cirujano genio y el mago más fuerte de todos, el Doctor Strange juega un papel activo como una figura central en los Vengadores. Sin embargo, al usar su magia para manipular el tiempo y el espacio a voluntad con un hechizo prohibido que se considera el más peligroso, ha abierto la puerta a una misteriosa locura llamada el multiverso.

Para restaurar un mundo donde todo está cambiando, Doctor Strange busca la ayuda de su aliado Wong, el nuevo Hechicero Supremo y la Bruja Escarlata y la más poderosa de los Vengadores, Wanda. Pero una terrible amenaza se cierne sobre la humanidad y el universo entero, que ya no puede hacerse solo con su poder. Aún más sorprendente, la mayor amenaza en el universo se parece exactamente a Doctor Strange… El director Sam Raimi, quien ha expresado una visión del mundo única, cautivará a todos los espectadores con una escala abrumadora y una experiencia visual sin precedentes que trascenderá el tiempo y el espacio”.

El texto responde varias preguntas, como la línea temporal de la película y el rol que va a tomar Doctor Strange en el MCU tras los sucesos de Avengers: Endgame, pero su primer paso como líder de los héroes fue nada más y nada menos que abrirle la puerta al multiverso de la locura intentando ayudar a Peter Parker.

La sinopsis también explica que buscará ayuda en Wong, el nuevo Hechicero Supremo, y en Wanda, revelada como la Bruja Escarlata en el final de WandaVision. Juntos deberán enfrentar una amenaza que hasta al mismo Stephen Strange le generará temor: su versión maligna, a la cual conocimos en la serie animada What If...? y quien destaca en el cierre del teaser.

A nivel cinematográfico, el texto también menciona al director Sam Raimi, quien hará de Doctor Strange 2 una cinta “con una escala abrumadora y una experiencia visual sin precedentes que trascenderá el tiempo y el espacio”.