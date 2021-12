“Gone, Gone, Gone”, de Phillip Phillips, se hace tendencia en TikTok gracias “Spider-Man”

Con el estreno de “Spider-Man: No Way Home”, los fans de este personaje han recordado a Tobey Maguire y Andrew Garfield, especialmente el segundo se ha convertido en tendencia en TikTok, ya que algunos han revivido el romance que tuvo con su coprotagonista Emma Stone.

En la red social de origen chino se ha hecho viral la canción “Gone, Gone, Gone”, interpretada por el cantante estadounidense Phillip Phillips y que fue parte de la película “El sorprendente Hombre Araña 2″ (“The Amazing Spider-Man 2″), que se estrenó en 2014.

Historia de “Gone, Gone, Gone”

El sencillo también pertence al disco debut de Phillip, titulado “The World from the Side of the Moon”, que fue lanzado el 11 de febrero de 2013.

La letra fue coescrita por Derek Fuhrmann, Todd Clark y Gregg Wattenberg,

“Gone, Gone, Gone” se convirtió en un éxito, pues fue certificado platino por la Recording Industry Association of America (RIAA) y ha vendido más de dos millones de copias digitales desde su publicación.

Además, se creó un video musical en el que aparece Phillip cantando frente a un lago y se presentan algunas historias de amor.

El material cuenta con más de 100 millones de reproducciones en el canal de YouTube del artista.

Aparte de “The Amazing Spider-Man 2″, este tema musical también ha aparecido en las películas “Grudge Match” y “Delivery Man”, ambas de 2013, y en algunos comerciales de televisión.

¿En qué consiste la tendencia de TikTok?

En esta red social se han compartido algunos videos con los mejores momentos que compartieron Andrew Garfield y Emma Stone dando vida a “Peter Parker” y “Gwen Stacy”, respectivamente.

Por otro lado, los fans también han aprovechado para recordar el romance que tuvieron en la vida real los actores, pues estuvieron juntos durante cuatro años, pero se separaron porque tenían agendas muy apretadas de trabajo y él ya deseaba formar una familia.

Además, algunos usuarios han aprovechado el tema musical para compartir pensamientos iniciando con la frase “Si el multiverso existe…” y terminando con alguna referencia a una desilusión amorosa.

El fragmento que la mayoría utiliza es: “Dame razones para creer, que tu harías lo mismo por mí y lo haría por ti, por ti”.