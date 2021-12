Emma Watson confirmó haber estado enamorada de uno de sus compañeros de set en Harry Potter

Harry Potter se ha convertido, sin lugar a dudas, en una de las franquicias más importantes en la literatura y el cine a nivel mundial. La historia del niño mago se ha robado el corazón de millones de personas alrededor del mundo que se han logrado identificar con la historia, personajes e incluso, lo han convertido en un estilo de vida. Esto último para los más fanáticos del mundo fantástico creado por J.K. Rowling.

Tanto ha sido el éxito de Harry Potter que para el 1 de enero del 2022, la plataforma HBO Max estará estrenando una nueva producción, a modo de reencuentro con el elenco, con la que celebrará los 20 años del lanzamiento de la primera película de la saga: Harry Potter y la piedra filosofal.

Fue precisamente durante este reencuentro que la actriz Emma Watson, quien interpreta a Hermione Granger, confesó que durante esa época logró tener un ‘Crush’ con el también actor de la saga, Tom Felton. El actor interpretó a Draco Malfoy, uno de los grandes enemigos del protagonista.

Según palabras de la actriz, ella llegó a enamorarse de Felton durante la grabación de una escena en particular mientras recibían una clase en la que debían dibujar cómo se imaginaban la imagen de dios.

“Tom dibujó una chica en una patineta con una gorra puesta al revés y, yo no sé cómo decirlo…me enamoré de él”, aseguró Watson según información recibida por el diario ET Canada.

Una de las incógnitas que más han tenido los fanáticos de la saga es si realmente llegó a existir un romance entre los dos actores, sin embargo, ambos han afirmado que existe un gran aprecio mutuo que podrían definir mejor como un parentesco.

“Él era tres años mayor que yo y para él era como: ‘eres como mi hermanita pequeña’”, aseguró Emma.

Por su parte, Felton cuenta que también llegó a sentirse atraído por Watson, sin embargo su relación se volvió tan cercana que el romance no floreció.

“Me volví muy protector con ella. Siempre he tenido debilidad por ella y eso continúa hasta hoy. Siempre ha sido algo más como, no sé, un parentesco”, asegura el actor.