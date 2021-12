El significado del nuevo tatuaje en la espalda de Selena Gomez

Selena Gomez es una de las celebridades más amadas por el público internacional, desde su icónica participación en la serie de Disney “Los hechiceros de Waverly Place”, hasta sus más recientes colaboraciones dentro de la industria musical, la actriz no ha hecho más que cumular éxito tras éxito en todos los proyectos a los que se suma.

La nacida en Grand Prairie, Texas inició su carrera actoral a la corta edad de 10 años, cuando consiguió un papel secundario dándole vida a la persona de Gianna en la serie infantil “Barney y sus amigos”. A pesar de haber estado por mucho tiempo relacionada al entretenimiento infantil, Selena ha demostrado un gran talento en otros ámbitos.

Finalmente se revela el nuevo tatuaje de Selena Gomez y sus fans enloquecen al respecto

El 2021 ha sido un año de mucho éxito para la también cantante, quien estrenó a principios de año la colaboración en el tema “Baila Conmigo” de Rauw Alejandro, el cual se convirtió en un éxito rotundo y desde entonces ha sonado sin parar en las palylist de millones de fanáticos. Además de esto, también ha formado parte de una nueva exitosa serie.

“Only Murders in the Building” es una serie original de Hulu, creada por Steve Martin y John Hoffman y por supuesto, en ella se puede disfrutar del inmenso talento que siempre ha tenido frente a la cámara Selena Gomez, además de verla compartir pantalla con actores de la talla del mismo Steve Martin y Tina Fey.

Lo cierto es que, a pesar de haber pasado los primeros años de su carrera sumida en el mundo del entretenimiento infantil, inclusive llegando a ser una de las caras más reconocidas de la familia Disney, Selena es ya una mujer de 29 años y la imagen de niña que durante mucho tiempo se ha tenido de ella ha ido desapareciendo.

Hace poco, los millones de fans de la también productora se volvieron locos y tomaron las redes por sorpresa luego de ver unos pequeños detalles negros en la espalda de Selena, por lo que se empezó a especular sobre un posible nuevo tatuaje. Ahora, para el deleite de los fans, el tatuaje completo ha sido revelado.

El artista del tatoo Scott “Bang Bang” McCurdy es uno de los tatuadores más populares entre celebridades y por lo visto el preferido de Selena, quien en esta ocasión no ha sido la que revele el diseño en su piel, prefiriendo la privacidad en cambio; sino más bien el mismo Scott, quien lo ha publicado en su cuenta oficial de Instagram.

El tatuaje se trata de una gran rosa en tonos rosados, la cual parece estar chorreando negro y rosa de sus pétalos, el diseño se inspira en las pinturas de acuarela para lograr una textura increíble. Lamentablemente, hasta el momento Selena Gomez no ha hecho comentarios sobre el tatuaje, por lo que, su significado permanece desconocido.

Selena Gomez, una amante empedernida de los tatuajes

Junto a la fotografía Scott escribió “Acuarelas en @selenagomez, gracias por ser maravillosa siempre”. Este no es el primer tatuaje de Selena, quien, según el medio Page Six, tiene al menos 16 diseños en su piel, cada uno con un significado particular que representa algún momento de su vida.

Entre ellos, la cantante tiene tatuada la palabra “Rare”, haciendo referencia a su último álbum, también posee una escritura en árabe que significa “Me amo a mi misma primero”, además de el número romano LXXVI en su cuello. Esta pasión comenzó hace algunos años cuando Selena se tatuó una pequeña nota musical en su muñeca.

Te recomendamos en video