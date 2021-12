“Tu felicidad no tiene que parecerse a la de nadie”, el emotivo mensaje de Kimberly Reyes a sus seguidores por la llegada del fin de año

Esta actriz, reconocida por sus papeles en telenovelas como Diomedes, el Cacique de La Junta, Casa de Reinas y El Joe, la Leyenda, dio a conocer a través de sus historias, algunos pensamientos que la han aquejado a ella y a sus seguidores por estas épocas decembrinas.

“Veo que hay muchas personas que están tristes por este fin de año porque les han pasado cosas con sus familiares, porque no tienen a sus seres queridos y les digo algo. Este año no ha sido fácil para nadie y yo creo que una de las cosas en las que caemos todos es compararnos al ver vidas perfectas (...) Esa no es la vida real”, asegura al inicio de los videos compartidos.

Todo sucedió cuando decidió hacer una dinámica de preguntas y respuestas a través de su perfil de Instagram, en el que recibió diferentes inquietudes de sus seguidores respecto a su vida.

Sin embargo, decidió poner en pausa el juego durante un momento pues recibió varios mensajes en los que ella evidenciaba la preocupación de sus seguidores, respecto a cómo viven este fin de año diferentes personalidades de la Internet.

Le pide a quienes la ven, que piensen en las buenas cosas que tienen y no en lo que no. Que agradezcan que hoy pudieron comer, y que siendo conscientes de eso, no harán parte de la “pandemia más grande que estamos viviendo, que es la depresión, la ansiedad, el compararnos, la falta de amor propio”, cosas que están dañando el amor propio y el autoestima.

A través de la publicación, asegura también que el verdadero valor de estos tiempos radica en tratar de sanar y ser felices. Les recuerda también a quienes la ven, que su felicidad no debe parecerse a la de nadie. “Sea por lo que sea que estés pasando. No eres la única persona en el mundo enfrentando una situación así. Con seguridad, Dios te dio esa batalla porque sabe que puedes con ella”.

El video completo en el que Reyes hace la reflexión, puede verlo a continuación: