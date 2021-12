The Batman: Catwoman asume mayor protagonismo en el nuevo tráiler

The Batman, con Robert Pattinson asumiendo el papel del oscuro enmascarado, es una de las películas más esperadas para el 2022. Esta semana apareció su nuevo tráiler, con Catwoman interactuando con el héroe de Gotham.

La sensual felina será interpretada por Zoe Kravitz.

En el video de 2:48 minutos, subtitulado The Bat and The Cat, ambos aparecen en una dinámica entrelazada con la presencia de The Riddler (El Acertijo), papel encarnado por Paul Dano.

The Riddler será uno de los villanos a los que se enfrentará The Batman

“The Bat and The Cat, tienen un buen anillo”, bromea Gatúbela durante una pelea con el Caballero Oscuro.

Catwoman también habla sobre una teoría en la que se relacionan los crímenes de The Riddler con Batman y la familia Wayne. “Lo más nuevo de The Riddler se basa en los Wayne. Si no nos ponemos de pie, nadie lo hará”, indica.

Otra de las interacciones es entre Bruce Wayne y una mujer desconocida, que lo acorrala presionándolo con su pasado: “Tu familia tiene una historia de filantropía, pero por lo que puedo decir, no estás haciendo nada (por Gotham)”.

Aunque la trama de The Batman apenas se va desenvolviendo, se conoce más sobre el papel de The Riddler y cómo llega a las raíces de la familia de Bruce Wayne, sobre todo con las preguntas que le hace al mayordomo Alfred Pennyworth (Andy Serkis).

Te invitamos a ver el clip con el nuevo tráiler de The Batman.

Más datos sobre The Batman

The Batman será estrenada el 4 de marzo de 2022 y lo único seguro es que no tendrá relación con las películas de DC.

Matt Reeves dirige la película y escribe el guion junto con Peter Craig. Además de Pattinson, Kravitz, Dano y Serkis, destacan las actuaciones de Peter Sarsgaard como Gil Colson, Colin Farrell como The Penguin y Jeffrey Wright como James Gordon.

La película es producida por Dylan Clark, junto con Simon Emanuel y Walter Hamada, con música de Michael Giacchino.