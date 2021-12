Robert Pattinson y otros famosos que odiaron interpretar a sus personajes más icónicos

Mientras que los fans nos enamoramos de las interpretaciones que estos famosos en pantalla, para ellos fue una pesadilla. Y es que aunque trabajaron en cintas taquilleras y sus personajes fueron muy icónicos, sufrieron de la presión de mantener cierta línea, se vieron encasillados o perdieron otras oportunidades.

Robert Pattinson (Edward Cullen en Twilight)

No es ningún secreto que el actor odie la saga de Twilight por todo lo que implicó. De hecho, ni siquiera lo ocultó mientras grababa. “Es extraño ser parte de eso, más o menos, representar algo que no te gusta particularmente”, dijo.

A pesar de que fue un éxito rotundo, Pattinson se volvió blanco de burlas por el personaje de Edward Cullen, quedándose por mucho tiempo con la etiqueta de “el vampiro adolescente” que no es capaz de asumir otros papeles.

Por suerte, Rob ha demostrado poco a poco que tiene todo para triunfar y prueba de ello han sido la cinta The Lighthouse y el hecho de que fue elegido para dar vida a Bruce Wayne en lThe Batman.

Blake Lively (Serena en Gossip Girl)

Blake Lively se hizo un nombre interpretando a Serena van der Woodsen en Gossip Girl, uno de los drama adolescentes más populares de los 2000 que todavía es amado por los fanáticos hoy en día. Sin embargo, la actriz ha dejado claro que se trata de uno de sus papeles menos favoritos, diciendo que encontró el trabajo “poco estimulante”. Además, odiaba la personalidad del personaje y los mensajes presentados por el programa.

“A la gente le encantó, pero siempre se sintió un poco comprometedor personalmente”, admitió en 2015. “Quieres poner un mensaje mejor ahí fuera”. Espero que el reinicio de la Generación Z pueda hacer que ese elemento sea un poco más correcto.

Jamie Dornan (Christian Grey en Fifty Shades of Grey)

Fifty Shades of Grey puede haber genterado millones de dólares en la taquilla mundial, además de que catapultó a la fama al actor Jamie Dornan, pero para él, el personaje de Christian Grey no fue precisamente su favorito.

“[Él] no es el tipo de tipo con el que me llevaría bien”, dijo en una entrevista de 2017 con GQ Australia. “Todos mis compañeros son tranquilos y divertidos, no me imaginaría sentado en un pub con él. No creo que sea de mi tipo cuando se trata de elegir amigos”.

En otra conversación con la revista Glamour, Dornan también admitió que interpretar a Christian Grey en ciertas escenas lo hacía particularmente incómodo. “Algunas de las cosas de la Sala Roja eran incómodas”, dijo. “Hubo momentos en los que Dakota no llevaba mucho puesto, y tuve que hacerle cosas que nunca elegiría hacerle a una mujer”.

Kate Winslet (Rose en Titanic)

Aunque Kate Winslet ha ganado gran reconocimiento por su talento histriónico en otras cintas, el personaje de Rose es por el que definitivamente siempre es recordada. Aunque la actriz no odia al Titanic como película, ha admitido que el personaje de Rose es el que menos le emociona de toda su carrera.

“Cada escena, estoy como ‘¿En serio, de verdad? ¿Lo hiciste así? Dios mío... Incluso mi acento americano, no puedo escucharlo. Es horrible”, le dijo a The Telegraph.

“Espero que ahora sea mucho mejor. Suena terriblemente indulgente consigo mismo, pero los actores tienden a ser muy autocríticos. Me cuesta ver cualquiera de mis actuaciones, pero viendo Titanic dije: ‘Oh Dios, quiero hacer eso de nuevo’”.

Penn Badgley (Joe Goldberg en You)

Cuando “You” se estrenó en Netflix, muchos se enamoraron del personaje de Joe Goldberg, a pesar de que era un acosador y asesino, algo que no le gustó en absoluto al actor.

En 2019, Badgley incluso respondió a los tuits escritos por fans que estaban idealizando a su personaje en “You”, para enfatizar aún más que Joe es un asesino con “muchos problemas”. Además, ha sido honesto respecto al hecho de interpretar a un personaje por el que siente rechazo.

“Siento que la gente está respondiendo de alguna manera a este programa de una manera que me sorprende”, dijo Badgley a Collider en 2018. “He sido realmente rechazado por ciertas partes de Joe, y es extraño interpretar a alguien por quien realmente te sientes así. Es un desafío”.