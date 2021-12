El cambio de look de Danna Paola que ha enloquecido a sus fans

Danna Paola se ha convertido en uno de los más grandes referentes del pop en América Latina. La mexicana estuvo compartiendo a través de sus redes sociales una foto en la que se le puede ver con un nuevo look que ha dejado sin palabras a más de uno y que sus seguidores han celebrado a través de comentarios.

La también actriz se dejó ver con un nuevo color de cabello que no se le había visto nunca antes, chocolate. Además, logró superar las expectativas de todos sus fanáticos.

Además del cambio de color, se puede ver que también dejó su cabello bastante largo y se hizo un flequillo que además le adorna la cara.

“Back to basics… BACK TO MY REAL SOUL. HELLO BRUNETTE. BYE BYE 2021… THIS BITCH IS BACK”, fue el mensaje de Danna con el que acompañó su fotografía.

En el momento la publicación cuenta con más de dos millones de ‘likes’ y miles de comentarios.