Hace unos días se hizo tendencia un video donde Yina Calderón se arrepentía de haberse tatuado su rostro, el video conmovió a diferentes influencers y empresarias como Luisa Fernanda W manifestaron su apoyo hacia Yina.

Entre esos mensajes de apoyo surgió el de Daneidy Barrera, donde le propuso que fueran a la iglesia, ya que su intención era que Yina cambiara su estilo de vida y pudiera llevar una mejor calidad de vida. Sin embargo la Dj y empresaria decidió rechazar su propuesta, ya que no va con sus creencias religiosas.

“Lo traté de considerar, incluso le dije que si, pero luego ya pensándolo y siendo coherente con lo que yo pienso, no voy a ir a una iglesia cristiana, no tengo nada en contra de la iglesia cristiana, yo no confío en los pastores no creo en ellos, no voy a dejar que un pastor me diga que un pastor me diga qué hacer”, mencionó en el video.

Sin embargo no se cerró a la posibilidad de recibir otro tipo de apoyo " Me encantaría sentarme a hablar con ‘Epa’, recibir cualquier consejo no solo de ella sino del que me quiera hacer una crítica constructiva”.

Yina Calderón rechaza la propuesta de ‘Epa Colombia’ de ir a la ilgesia