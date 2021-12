Tras 27 años de Marimar, Thalía y Eduardo Capetillo se reencuentran y revelan divertidas anécdotas

Marimar, protagonizada por Thalía y Eduardo Capetillo, fue una de las telenovelas más famosas de México en los 90.

Y es que esta historia de amor de Marimar y Sergio, de diferentes clases sociales, cautivó al mundo entero, y a 27 años de su estreno, aún es todo un furor.

Por eso, Thalía y Eduardo decidieron hacer un reencuentro, para agradecerle a sus fans tanto amor, y revivir anécdotas de esa época.

El reencuentro no ocurrió en persona, sino a través del canal de Youtube de la cantante, pero fue igual de emocionante para los fans verlos juntos, platicando y recordando detalles de la telenovela que catapultó sus carreras.

La famosa comenzó agradeciendo a los fans. “Este reencuentro se lo debemos por tantos años a nuestra gente, nuestro público tan amado y apasionado”.

Marimar: a 27 años del estreno Thalía y Eduardo Capetillo revelan anécdotas

La cantante y actriz contó algunas anécdotas de la telenovela, como la escena que aparece al comienzo del intro en la que pasea en caballo con Sergio por la playa.

“Esa entrada del cabello es de las peores anécdotas, porque era a pelo, tú ibas con tus mega jeans (Eduardo Capetillo), te aceitaron todo, y yo iba con el vestidito Marimar y me resbalaba del caballo mojado y de ti, no podía agarrarte”, dijo entre risas la mexicana.

Y Eduardo aplaudió a la cantante y actriz por su profesionalismo en cada escena, especialmente en la icónica del lodo, en la que Marimar debe recoger una pulsera del barro.

“Esa escena que es icónica de Marimar que tienes que recoger del lodo, no chistaste, al pie de la letra, yo estaba ahí, nadie me lo contó”, dijo el actor.

Thalía contó cómo ocurrió todo, dejando claro que al principio le habían puesto chocolate, pero fue ella quien pidió lodo de verdad.

“La productora había preparado el lodo de chocolate, y yo lo veía como naranjoso y cuando grabo la primera y saco la cadena lo veía naranja se veía chafa, y yo dije hagámoslo bien, tiene que ser de verdad y trajeron el lodo y de ahí salió ese lodo, era una cosa que yo me metí directo al mar”, contó Thalía.

Ambos aseguraron que esta telenovela representó un antes y después en sus vidas, y fue todo un éxito.

“Fue un época dorada e irrepetible, era competir con el rating del Súper Bowl, y los Grammy Latinos y le ganábamos. A mí me llenaron de amor y me siguen llenando en todos los países con diferentes religiones, diferentes aspectos sociales, estructuras políticas, idiomas… (cuando me dicen) ‘mi hija se llama Marimar’, ‘mi hija se llama Thalía’”, dijo la cantante.

Sin duda, fue una gran sorpresa para los fans, y la mejor forma de terminar el año, con un reencuentro que muchos soñaban desde hace muchos años.