Marcela Carvajal, atrapada durante 4 horas en medio de una tormenta de nieve

La mujer de 52 años es reconocida por haber interpretado a la doctora Alejandra Maldonado en la telenovela Hasta que la Plata nos Separe.

La rola, que desde mediados de diciembre ha compartido en su Instagram que se encuentra festejando navidad y fin de año junto a su familia en norteamérica, ha compartido la mayoría de sus experiencias en el país a través de su perfil.

Entre ellas: cenas en familia, roadtrips por montañas nevadas, su primera experiencia esquiando, deslizamientos en llantas por rodaderos en la nieve, y construcción de muñecos en la misma.

Sin embargo, su última publicación mostró una de las caras más crudas de la blanca y tan anhelada nieve, por muchos extranjeros.

“La parte no tan agradable de la nieve!! Storm in the middle of the roadway…scary…🥶”, fue el mensaje con el que Carvajal acompañó el video subido. En este, narra cómo transportándose de un lugar a otro en medio de la nieve, un accidente que causó una tormenta, la obligó a ella y a quienes la acompañaban, a parar por 4 horas en el camino.

Su mayor miedo era pensar que de seguir así de fuerte la tormenta, debería pasar la noche en el carro, y la nieve lo cubriría todo.

Vea el susto completo en video, aquí: