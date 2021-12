Las 10 series que marcaron el 2021 y no te debes perder Pexels

Al menos unas 10 series de las tantas que se produjeron en el 2021 ocuparon las tendencias en las plataformas, y es por ello que te traemos una lista de ellas.

‘Mare of Easttown’

Mare Sheehan es una detective de una pequeña ciudad de Pensilvania que investiga un asesinato local en un momento en que su propia vida se desmorona a su alrededor. En el drama policial, lleno de misterios, se desea saber quién es el asesino.

Una idea que, a medida que se suceden los episodios, se diluye porque hay más tramas detrás que hacen que la serie cautive. Sus protagonistas Kate Winslet, Evan Peters y Julianne Nicholson se llevaron un premio.

‘The White Lotus’

Una de las series que se ha posicionado entre lo más visto de la plataforma de streaming de HBO es ‘The White Lotus’ por su forma satírica de contar su trama. La ficción no escapa de la realidad es una miniserie creada y dirigida por Mike White que retrata una crítica social, la cual se esconde detrás de sus personajes de una manera avasallante.

La trama muestra a un matrimonio en su luna de miel, una mujer soltera que se dispone a deshacerse de las cenizas de su madre y una familia de la élite estadounidense que trata de desconectar de su ajetreada vida en la ciudad. Estos se alojarán por siete días en un paradisiaco resort de lujo de Hawái, pero los acompañará el gerente Armond, un hombre al borde del ataque de nervios por contentar y suplir todas las necesidades de sus exigentes clientes.

‘WandaVision’

Tres semanas después del final de ‘Avengers: Endgame’ Wanda Maximoff y Visión están viviendo una vida de ensueño en las afueras, en la pequeña ciudad de Westview, mientras tratan de ocultar sus poderes. Pero a medida que pasan por nuevas décadas y cambian de escenarios televisivos.

Combinando el estilo clásico de las sitcoms con el Universo Cinematográfico de Marvel, cuenta la relación de los ambos en una vida idílica hasta que un día comienzan a sospechar que no todo es lo que parece.

‘Loki’

La serie se centra en el Loki de 2012, el cual es llevado ante la misteriosa organización llamada Autoridad de Variación Temporal después de robar el Teseracto durante los eventos de ‘Avengers: Endgame’.

Allí se le da a elegir enfrentarse a la eliminación de la realidad por su imprudencia o ayudar contra una amenaza mayor, por lo cual Loki termina viajando a través del tiempo, alterando la historia humana tratando de arreglar la línea de tiempo fracturada.

‘The Falcon and the Winter Soldier’

Seis meses después de recibir el manto del Capitán América al final de ‘Avengers: Endgame’ Sam Wilson se une a Bucky Barnes en una aventura mundial que pone a prueba sus habilidades y sobre todas las cosas su paciencia.

The Falcon and the Winter Soldier se estrenó el 19 de marzo de 2021 y duró seis episodios hasta el 23 de abril. Es parte de la Fase Cuatro del MCU. La serie recibió críticas positivas, y los críticos destacaron la química de los actores y los comentarios sociales de la serie, pero criticaron su ritmo.

‘Hellbound’

Una nueva religión surgió y se trata de ‘Saejinrihwe’, en ella Jung Jin Soo su fundador y líder y predica que los ángeles de la muerte enviados desde el infierno son una revelación de Dios, quien con su carisma atrae a muchos seguidores extraños y apasionados a sumarse a ella.

La población se divide ante la amenaza de estos seres oscuros, ya que unos piensan que la llegada de los entes es un signo de la voluntad divina, algo que provoca que el grupo religioso ‘La nueva verdad’ crezca con su influencia. Sin embargo, otros les temen e intentan sobrevivir el caos social provocado por los presuntos ángeles de la muerte.

‘¿Quién Mató A Sara?’

Justo cuando crees que tienes respuestas, aparece otro giro argumental. O, al menos, eso es lo que ocurrió en el final de la segunda temporada de ¿Quién mató a Sara?, uno de los éxitos de Netflix del 2021.

Durante 18 episodios la serie mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos, esperando la mayor revelación de todas: ¿quién cortó las cuerdas del paracaídas y mató a Sara Guzmán? En final de la primera temporada también tuvo lo suyo.

‘La Casa de Papel 5 Volumen 1 y 2′

En 10 capítulos divididos, en dos entregas, La Casa de Papel llegó a su final definitivo y aún hay una gran cantidad de tramas y frentes abiertos. En el Volumen 2 de la quinta temporada se cerraron todos los ciclos que dejó la anterior temporada.

La incógnita más importante de cómo acaba el atraco en el Banco de España. La situación fue crítica y no estaba nada claro que la banda pudiera sacar el oro, que de momento parecía que no ser lo más importante tal y como estaban las cosas allí dentro.

‘And Just Like That’

Secuela de la aclamada ‘Sex and the City’ en formato miniserie y ambientada en la actualidad y los efectos del tiempo, pero sin el personaje de Samantha que fue uno de los más que extrañados por los seguidores.

La serie sigue a las neoyorquinas Carrie, Miranda y Charlotte mientras navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad de los 30 hasta la realidad aún más complicada de la vida y la amistad a los 50.

‘El Juego del Calamar’

Esta serie es la gran protagonista del 2021 y sigue liderando las tendencias en Netflix en una serie de nueve capítulos que mantienen en tensión a los espectadores. En la historia hay 456 personas desesperadas entre las deudas, una vida precaria y la falta de oportunidades. Todas y todos, entre verdades a medias, aceptan entrar a un juego con la promesa de recibir dinero, pero no saben que cada uno de estos representa un riesgo mortal.

El primer juego es quedarse parado como estatua y quien se mueva, recibe un disparo desde una muñeca gigante que simula ternura, pocos son los que sobreviven. Conmocionados por lo sucedido y con el miedo de morir, ruegan que el juego se termine, pero apenas va comenzando. La fortuna va creciendo a medida que mueren los participantes y la persona que supere los 6 juegos, se lleva todo el dinero. Si la mayoría vota por no seguir, el dinero se le dará en forma de compensación a los familiares de las víctimas.