Fruko y Sus Tesos tampoco se presentarán en la Feria de Cali, debido al Covid-19

El mismo Fruko, como vocero de la legendaria agrupación de salsa, anunció el hecho a través de una entrevista en Caracol Radio.

“Estando en un programa de televisión nos hicieron la prueba y resultamos positivos cuatro. Gracias a Dios asintomáticos. Y aquí estamos, enviando un saludo a través de Caracol Radio, para que la gente se entere que no vamos a estar por fuerza mayor y está aplazada la fiesta, pero deseamos que estén todos disfrutando de esta linda tradición de la Feria de Cali”, fue como el músico dio la noticia el día de ayer.

Aún con la tercera dosis, cuenta, se contagió. Sin embargo, gracias a ella fue asintomático, aún así resaltó: “Me encuentro en perfecto estado de salud y me siento bien (...) No estoy hospitalizado. Justo ahora me encuentro en el hotel con mi equipo de trabajo, cumpliendo las medidas de distanciamiento y uso de tapabocas para evitar contagiar a otras personas”.

El anuncio de la agrupación se suma a la de los cantantes Rey Ruiz y Silvestre Dangond, y también al de la orquesta de El Gran Combo de Puerto Rico, Contagios que ponen en duda, nuevamente, si ya es momento de volver a la “normalidad” cuando se trata de eventos como este.