Estos fueron los detalles que dio Vicente Hernández sobre su mala relación con Juan Gabriel

A pesar de tratarse de dos de los exponentes más importantes de la música mexicana, no había una buena relación entre ellos.

El pasado 12 de diciembre se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de Vicente Fernández, cinco años después de la muerte de Juan Gabriel, otro de los grandes intérpretes mexicanos.

Aunque ambos conquistaron la industria musical a su antojo gracias a su indiscutible talento, entre ellos nunca hubo una cordial relación; cuestión que siempre causó dudas entre sus fanáticos.

En una entrevista con Pati Chapoy, “Chente” no dudó en revelar la razón por la que él y Juan Gabriel nunca cosecharon una linda amistad, siendo dos emblemáticos cantantes de México.

“Alguien me preguntó: ‘¿te cae mal Juan Gabriel?’ Y yo no sé, me siento que no soy yo si miento y le dije: ‘Yo no sé mentir, sí me cae mal, pero yo no soy santo de su devoción tampoco. Estamos a mano’”, dijo el Charro de Huentitán.

El padre de Alejandro Fernández comentó que el Divo de Juárez lo buscó para grabar un disco en conjunto y que hasta visitó su rancho, pero la propuesta finalmente no se dio por lo mal que se llevaban.

“Y te voy a platicar por qué no hay una buena relación, porque cuando me dieron la estrella él me acompañó, pero me insistió mucho en hacer un disco con canciones de él y a dueto, entonces me dio mucha vergüenza porque una vez lo invité a comer a la casa, es vegetariano y me molestó mucho porque Cuca (viuda de Vicente Fernández) le trajo un amigo japonés para que le hiciera comida que pudiera comer, nunca nos habíamos tratado”, dijo Vicente.

Según el intérprete de “Acá entre nos”, durante la comida Doña Cuquita, su esposa, le hizo una pregunta a Juan Gabriel y éste le contestó de una mala manera.

“Me habló y me dijo: ‘Oye, quiero conocer tu rancho’, eso fue hace como diez años y yo le dije que sí, que mandaba por él y ya llegó, anduvo conociendo el rancho y estábamos comiendo y Cuca con su ingenuidad que tiene le pregunta: ‘Lo vegetariano es una cosa, pero ¿usted si cree en Dios?’ y esto lo digo por la muerte de mis padres, y le contestó a mi mujer muy majadero: ‘Ay, güerita, yo creo en mí y solamente en mí’, entonces mi mujer se paró y ya no bajó a despedirlo”, expresó Chente.

Después de ese momento se volvieron a ver cuándo Vicente Fernández recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y ahí se replanteó hacer un disco con el intérprete de “Hasta que te conocí”.

“Cuando lo vi en la estrella, yo dije: ‘el público es muy celoso y como que Vicente Fernández es supuestamente el representante de la música mexicana como que no van a aceptar muy bien Vicente y Juan Gabriel juntos o a lo mejor van a pensar que yo ya soy del mismo tipo y yo no quise’”.

