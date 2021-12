El ‘trágame tierra’ que le hizo pasar su embarazo a Greeicy

El embarazo de Greeicy no fue una sorpresa, pues venía especulándose desde hace un buen rato gracias a rumores de los fans, errores en entrevistas de su padre, y hasta preguntas de Mike a los asistentes de sus conciertos.

Desde su anuncio en redes, y a través de una canción en su canal Youtube, la cantante no ha desperdiciado ni uno de sus días para compartirle a sus seguidores los descubrimientos y experiencias que vive día a día en su proceso como mamá.

Esta vez por medio de sus historias de Instagram contó una pena por la que pasó a causa de su barriguita. Empezó hablando de cómo los órganos de las mujeres se re acomodan dentro de ellas y cómo esto les da muchas muchas ganas de ir al baño constantemente.

La historia real empieza después, cuando comienza a contar que en una de las salidas con sus perros al baño, le dieron ganas de orinar. Sin embargo, decidió esperar pues sabía que no tardaría mucho más en la vuelta.

En esas le dio un ataque de estornudos, así lo relata: “Me dio una estornudadera, o bueno, no una estornudadera, eso fue un solo estornudo y achiiiiis, me oriné. O sea, me oriné y de una a cambiarme porque qué”.

El video en el que cuenta la historia, lo encuentra aquí: