Demi Lovato debuta su nuevo look y lo cataloga como un “nuevo comienzo”

A pesar de la enorme polémica que ha rodeado la vida de Demi Lovato durante los últimos años, ha sabido demostrar que se puede mantener entre las tendencias de la industria de la música y el entretenimiento y recientemente ha dado muestra de esto al aparecer en sus redes sociales luciendo un increíble nuevo look.

Demi tiene a su haber una gran cantidad de éxitos como “Heart Attack”, “Stone Cold” y su más reciente sencillo “Dancing With The Devil”, el cual se ha convertido en todo un éxito sumando más de 33 millones de vistas y 1 millón de likes en YouTube. Dicho sencillo forma parte de su álbum “Dancing With The Devil... The Art Of Starting Over”.

Demi nació en Albuquerque, Nuevo México y se inició en el mundo de las artes y el entretenimiento con sus apariciones en la recordada serie de televisión “Barnei y sus amigos”, para luego aparecer en uno de los más grandes éxitos de Disney Channel “Camp Rock” y su secuela “Camp Rock 2: The Final Jam” en el papel de Mitchie Torres.

Poco después del exitoso estreno de la primera entrega de Camp Rock, Lovato, cuyo nombre de nacimiento es Demetria Devonne Lovato, firmó con Hollywood Records y a partir de allí comenzaría a realizar los lanzamientos de sus producciones discográficas consiguiendo un importante éxito en el mercado estadounidense e internacional.

El éxito de Demi fue tal, que tan solo cuatro años después del lanzamiento de su álbum debut “Don’t Forget” se anunció que formaría parte del renovado panel de jurados del show de talentos The X Factor, junto a la princesa del pop, Britney Spears. Para el año siguiente, Lovato sería nuevamente parte del jurado del show.

Ahora, ya con 29 años, Demi ha estado en el centro del huracán luego de que algunas de sus opiniones y principios resonaron fuertemente con los medios, generando una enorme polémica, la cual afectó rústicamente su imagen pública, por lo que, se propuso aclarar lo que ha sido los últimos años de su carrera en un documental original para YouTube.

Luego del estreno del documental, Demi anunció la salida de su séptimo disco titulado “Dancing With The Devil... The Art Of Starting Over”, el cual etiquetó como la “Banda Sonora del documental”. Y recientemente, siguiendo la temática de cambios y nuevos comienzos del disco, Lovato ha aparecido con un impresionante nuevo look.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Demi Lovato ha mostrado al mundo el enorme cambió de look que se ha realizado con un video donde se le ve posar mostrando su nueva cabellera totalmente rapada con el corte más bajo posible, en la publicación Demi utilizó el hashtag #freashstart, dejando claro el nuevo comienzo de su vida.

El breve video se convirtió rápidamente en un éxito entre sus más de 122 millones de seguidores en Instagram, los cuales rápidamente dejaron más de 8 mil comentarios apoyando el increíble cambio de Look de Demi. La publicación logró sumar casi 2.3 millones de reproducciones en tan solo 2 días.

Actualmente Demi Lovato se mantiene ocupada con su podcast 4D with Demi Lovato, el cual estrena episodios nuevos cada miércoles, además de realizar The Demi Lovato Show, un programa de entrevistas donde se habla de una gran variedad de tópicos, transmitido por Roku.

