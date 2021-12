Camila Cabello se aleja de las redes y enseña a alejarse de lo que hace daño

Camila Cabello ha decidido alejarse por unos días de las redes sociales en medio de las celebraciones navideñas y a un mes de su ruptura con Shawn Mendes.

La cantante cubana se ha mantenido muy activa con sus fans en los últimos meses pero aprovechará su encuentro familiar para desintoxicarse de las plataformas.

Las redes sociales pueden llegar a asfixiar a los famosos entre tantos comentarios hacia sus vidas por lo que cada tiempo deciden alejarse para encontrar tiempo de calidad sin comentarios negativos.

Con la sinceridad que la caracteriza la interprete comunicó que quiere huir de su teléfono durante unos días y no volverá a su perfil hasta después de la celebración de Nochevieja.

Cabello está pasando las vacaciones con su familia, según lo dio a conocer con una fotografía felicitando a su madre quien cumple años el día de Navidad.

Su alejamiento de las redes podría tratarse también de un respiro para su salud mental pues recordemos que la famosa habló sobre los trastornos de ansiedad que ha sufrido y que la llevaron a romper con Mendes.

“Me sentí terriblemente ansiosa, inestable. De repente esta cosa me estaba distrayendo de mi trabajo, ya no era la misma. Así que me quedé con mi ansiedad y mis problemas, y esto se interpuso en mi relación, en el camino de mis amistades, de mi tiempo en casa. No me sentía bien”, confesó.

— Camila Cabello