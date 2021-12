Bichectomía: el antes y después de famosas que se han sometido a esta cirugía estética

Desde hace varios años, la bichectomía se ha mantenido entre los procedimientos estéticos más populares en Hollywood, en donde la carrera por la perfección está a la orden del día.

La intervención ambulatoria consiste en extraer las bolas de bichat ubicadas debajo de las mejillas para estilizar la cara y obtener facciones mucho más definidas y angulosas.

Dichas bolas no son más que acumulaciones de tejido graso que no cumplen ninguna función debajo de los pómulos en la adultez y el eliminarlas no supone ningún efecto sobre la salud.

Y aunque sí tiene sus riesgos, es sencilla, bajo anestesia local, no deja marcas visibles y suele tomar minutos en los que se hace una incisión en el interior de la boca para hacer la extracción.

Eso sí, el cambio es permanente pues el cuerpo adiposo de la mejilla no vuelve a reproducirse una vez extirpado.

El antes y después de las celebridades tras someterse a la bichectomía

Los resultados que han tenido muchos rostros famosos con esta cirugía menor también han popularizado la intervención entre el público en general que desea un rostro más estilizado.

Cabe destacar, no obstante, que la mayoría de las artistas son reacias a admitir sus retoques estéticos por lo que en muchos casos solo puede suponerse que se sometieron a esta debido a sus cambios físicos.

A continuación, te mostramos el ayer y hoy de las celebs que se habrían sometido a esta cirugía para transformar el aspecto de su rostro:

Eiza González

Aunque Eiza González se ha realizado varios procedimientos estéticos, los resultados de su aparente bichectomía para marcar los pómulos es de las más resaltantes.

Bella Hadid

Desde que la modelo Bella Hadid decidió extraer sus bolas de bichat, la intervención se ha puesto más de moda que nunca.

Belinda

La actriz y cantante Belinda se ha negado a hablar sobre sus cirugías estéticas, pero se cree que la bichectomía es una de ellas.

Emily Ratajkoswki

La top model y empresaria Emily Ratajkoswki también sería otra de las celebridades que apostó por este procedimiento para estilizar su rostro.

Megan Fox

La actriz Megan Fox se habría decantado igualmente por afilar su óvalo facial con una bichectomía.

Chrissy Teigen

La modelo e influencer Chrissy Teigen admitió haberse realizado una bichectomía en septiembre de este año y compartió muy contenta los resultados.

Jennifer Lawrence

La actriz consentida de Hollywood Jennifer Lawrence es otra de las estrellas que aparentemente se sometió a una bichectomía.

Victoria Beckham, Sarah Hyland, Kim Kardashian, Mary Kate y Ashley Olsen, Elsa Pataky, Dove Cameron, Lara Stone y Mila Kunis son otras de las estrellas que se habrían realizado a una bichectomía.

La bichectomía no es ideal para todos…

Hay que enfatizar que, aunque la bichectomía se la puede hacer cualquiera, esta no es una operación indicada para todos, pues mucho depende del tamaño de las bolsas de bichat, que varía en cada persona.

En general, esta solución estética para lograr un efecto de adelgazamiento facial es ideal para personas con caras redondeadas —sin estar ligada al peso—que buscan afinar sus ángulos.

Si alguien desea realizarse una, lo primero es consultar a un profesional en cirugía plástica que certifique si se es candidato ideal o no a la cirugía para remover estos cuerpos adiposos de la cara.

De someterse a esta sin serlo, es probable que no se obtengan los resultados esperados.

El doctor Gustavo Mantrana, consultado por el canal de YouTube Belleza Creada, explicó en una transmisión en vivo: “Los pacientes que tienen un tejido celular subcutáneo delgado y una bola de bichat prominente son los que se van a beneficiar de una bichectomía”.

“Si es a la inversa, el paciente tiene una bola de bichat muy chica y un tejido celular subcutáneo muy grueso, o sea muy gordito, entonces hacemos la bichectomía y no va a notar cambios o va a tener un cambio muy, muy sutil”, expresó.