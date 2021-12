Así es como las famosas han enfrentado la presión de “no envejecer” en Hollywood

La sociedad nos ha hecho creer que cuando llegamos “a cierta edad”, las mujeres perdemos nuestro brillo. La presión que ejerce sobre nuestra imagen, nos ha llevado a creer que nuestro valor depende de los números cuando no es así.

Esto es especialmente difícil cuando te enfrentas a barreras que dicen que ya no puedes asumir ciertas tareas porque ya no eres tan joven, ni tan deseable, convirtiendo el paso de los años en una especie de condena.

Las mismas famosas se han enfrentado a esto, en una industria que exige demasiado cuando se trata de su imagen. Ellas saben que llegar “a cierta edad” significa asumir roles de mujeres maduras o de la tercera edad pero a algunas les llegó “el momento” incluso antes de los 40.

Carrie-Ann Moss

Carrie-Anne Moss

La estrella de “Matrix”, habló sobre la discriminación que sufrió por edad. Fue durante una conversación con la autora y cineasta Justine Bateman que Moss reveló que le ofrecieron el papel de abuela para un proyecto el día después de su 40 cumpleaños.

“Había escuchado que a los 40 todo cambia. No creía en eso porque no creo en simplemente saltar sobre un sistema de pensamiento con el que no estoy realmente alineado. Pero literalmente el día después de mi 40 cumpleaños, estaba leyendo un guión que me había llegado y Estaba hablando con mi gerente al respecto. Ella me dijo: ‘Oh, no, no, no, no es ese papel (para el que estás leyendo), es la abuela’“.

Carrie-Anne Moss

La actriz dijo que fue una transición difícil de procesar mentalmente, en parte porque los actores masculinos no experimentan la discriminación por edad de la misma manera. “Puede que esté exagerando un poco, pero sucedió de la noche a la mañana”, agregó Moss. “Pasé de ser una niña a la madre, a más allá de la madre”.

Jennifer Aniston

Jen es una de las estrellas más queridas de Hollywood pero aún cuando sigue viéndose radiante a sus 52 años, no se escapa de los señalamientos. “Existe una presión en Hollywood para no envejecer”, le dijo a Yahoo Beauty.

“Creo que de lo que he sido testigo es de ver mujeres tratando de permanecer jóvenes. Estoy agradecida de aprender de sus errores, porque no me estoy inyectando mie*da en la cara. Las veo y Mi corazón se rompe. Pienso, Oh Dios, si supieras cuánto mayor pareces “. Ella agregó: “Están tratando de detener el reloj, y todo lo que se puede ver es una persona insegura que no se permitirá simplemente envejecer”.

Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis

En algún momento de su vida, Curtis se dejó llevar por los señalamientos que hacían de su físico. La actriz aprendió la lección de la peor forma y es que cuando decidió recurrir al bótox para detener su envejecimiento, tuvo efecto nocivos para su salud física y mental.

“Creo que es humillante ver el frenesí de los medios cuando alguien envejece y no se ve como antes”, le dijo a People. “Es como bailar con el diablo. He bailado con él durante mucho tiempo y ha estado bien. Pero no quiero ser castigado por la evolución natural del ser humano, y lo seré si me quedo demasiado tiempo “.

Nicole Kidman

Nicole Kidman

A sus 54 años, Kidman es una de las estrellas más cotizadas del cine y la televisión sin embargo, ella confesó que cuando empezó a envejecer le cerraron muchas puertas.

“Necesitas tener piel dura. Hay un consenso en la industria que como actriz, de unos 40 años, estás acabada”, dijo e entrevista con Dujour. “Nunca me había sentado en una silla y escuchar a alguien decir ‘Ya pasaste tu fecha de caducidad’, pero he tenido veces en las que te rechazan y te cierran la puerta”, añadió.

La actriz también habló de una escena de Being The Ricardos con la que se sintió identificada. “Hay una escena en la que dicen ‘Tienes 39, y eso eso todo. Ya se terminó para ti’. Conozco ese sentimiento. Me pasó algo así. Y es como ‘ok’. Alrededor de la misma edad y dije: ‘Dios, eso es algo... conozco ese sentimiendo profundamente’”, reveló.