Belinda ¿la heredera de la fortuna de Christian Nodal?

Sobre los cantantes, que se comprometieron en mayo pero todavía no han dado a conocer la fecha de su boda, se ha dicho mucho. Sin embargo, de dinero, poco se ha hablado. Por eso, a través de una entrevista con el medio mexicano Ventaneando, decidieron tocar el tema.

“Por ahora no tengo un testamento porque no tengo a un hijo o alguien más. No tengo todavía esa responsabilidad, pero ya cuando considere que estoy en una etapa más grande y más concluída, claro que lo voy a hacer”, dijo Nodal cuando le preguntaron por su testamento.

“Será que en el testamento pongas a Belinda entonces”, le dice el periodista, a lo que este responde “¿Cómo?”, “Sí, pues si te pasa algo”, dice el joven. Nodal responde: “Claro si es mi esposa y la mamá de mis hijos, pues claro que sí”.

La pregunta cobró fuerza porque algunos famosos mexicanos han opinado, respecto a su compromiso, que lo mejor es que se casen dejando claro que tendrán bienes separados, en lugar de comunes. Respecto a esto Nodal dijo que “cada quién se debe encargar de su vida, con todo respeto. Yo jamás me atrevería a opinar de alguien más sin conocer a esa persona, así que a quien dijo eso le mando mucho amor, bendiciones y buena vibra”.

También habló acerca de si encararían bebé juntos para 2022, a lo que este contestó que “los planes de Dios son perfectos” y ellos van a cruzar el camino que él les guíe, pues de momento, es todo lo que hay.

Vea la entrevista aquí: