Mediante su cuenta de Instagram el cantante vallenato dio a conocer que dio positivo para COVID-19, cancelando de esa manera las presentaciones previstas, especialmente la de esta noche 27 de diciembre en el súper concierto de la Feria de Cali.

“Bueno, no muy buenas noticias pero lamento decirles que estoy positivo para COVID, esperé hasta el último momento pero en realidad sabía que iba a ser positivo porque me siento muy mal porque tengo mucha tos, pero muchísima tos, mucho malestar. Entonces nada, quería informarles eso porque en realidad se avecinaban unos conciertos y nada, me voy a cuidar hasta donde más pueda”, mencionó.

En la descripción de su video agradeció a sus seguidores por entender su estado de salud“Con el Favor de Dios nos recuparamos! Para retomar cuando Dios lo permita , los adoro gracias por entenderme ❤️”

Silvestre Dangond dio positivo para COVID-19