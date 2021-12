Sarah Jessica Parker rompe en llanto al hablar del reboot de ‘Sex And The City’

“And Just Like That” es un sueño hecho realidad para los fieles fanáticos de “Sex And The City” (SATC), quienes no imaginaban volver a Sarah Jessica Parker junto a sus coprotagonistas Cynthia Nixon y Kristin Davis.

En 2010, después del estreno de la segunda película de la aclamada historia de Carrie Bradshaw y sus amigas, las malas críticas y los conflictos parecieron sepultar la idea de continuar con más producciones.

La pelea entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall ha sido determinante en el desarrollo de la historia, pues la intérprete de “Samantha Jones” se negó a participar en la tercera cinta, la cual, eventualmente fue cancelada.

Para la protagonista de la historia y el resto de las actrices, esto había significado el final de SATC, sin embargo, la sorpresa llegó para todas cuando surgió la propuesta de hacer una serie en la que tres de las cuatro legendarias amigas se reencontrarían.

Aunque todos eran conscientes de que la ausencia de Samantha Jones se sería difícil de aceptar, las actrices aceptaron participar en la serie.

“Estamos muy conscientes del gran esfuerzo y fortuna que rodean a esta serie”, declaró Parker al respecto durante una entrevista.

Sarah Jessica Parker no imaginaba volver a su papel de ‘Carrie Bradshaw’

“Sex And The City” es una de las series más icónicas de la primera década de los 2000 y cada uno de sus personajes se volvió en un referente de la vida moderna.

El primer episodio de esta historia se estrenó en 1998 y su éxito la llevó a transmitir seis temporadas, además de ser nominada a más de 50 premios Emmy.

En 2004, la serie llegó a su fin, pero los fanáticos se mantuvieron fieles en todo momento y fue así como en 2008 y 2010 llegaron las películas.

Después de los conflictos, todo parecía llegar a su fin, de modo que la producción de una nueva serie que refleja a los personajes en una etapa completamente diferente, emocionó a las actrices.

“Este reboot tuvo muchas otras cosas (…) Cynthia y Kristin son productoras ejecutivas mientras que Cynthia también está como directora”, dijo de forma conmovida.

Mientras la actriz manifestaba su emoción por reunirse con el elenco y retomar su papel, las lágrimas brotaron y sus compañeras le brindaron apoyo.