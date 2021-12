La empresaria no pudo contener las lágrimas de emoción tras poderle regalar a su papá una casa en el norte de la capital para que pudiera vivir más tranquilo en su hogar propio.

Para Daneidy siempre ha sido un sueño tener sus inmuebles propios y ahora pudo brindarle uno a su padre como regalo de navidad, a lo que no pudo dejar de conmoverse y sentirse agradecida con todas las personas que le han comprado sus productos o han sido parte de su empresa de keratinas.

“Amiga me cambiaste la vida de una manera increíble, me permitiste darle una casa de navidad una casa a mí papá en el Norte para que viva más tranquilo, me permitiste dar muchos regalos, me permitiste ayudar a las personas que lo necesitaban, inspirar a muchas mujeres, darme a conocer y te amo amiga”, menciona en el video.

‘Epa Colombia’ agradecida con sus seguidores por su nuevo logro.