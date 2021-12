Miguel Bosé, Eduardo Verastegui y los famosos que son antivacunas

Con la pandemia por COVID-19, que se sigue viviendo en todo el mundo, han surgido varios famosos que se han manifestado en contra de las vacunas, a pesar de que esta es una de las mejores formas de evitar la propagación de virus.

Cabe resaltar que famosos como Miguel Bosé y Eduardo Verastegui han recibido muchas críticas, debido a su forma de pensar, pues sus ideas son radicales y van en contra de lo que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido.

Miguel Bosé

Con el surgimiento de la nueva variante conocida como Ómicron, el cantante español reafirmó su postura, durante la presentación de su libro autobiográfico “El hijo del capitán trueno”.

Durante un programa argentino, Bosé declaró: “Yo estoy del lado de la verdad y no me importa que me cierren las puertas. La verdad es que ellos quieren matar a todos con estas vacunas que no son vacunas, son experimentos genéticos. Y los primeros en caer son los que tienen la marca de la bestia en las venas”.

Acerca del tema de las vacunas y sus refuerzos dijo: “Después de la primera se ponen la segunda, la tercera, la cuarta y después el brazalete que ya está en Israel”.

Incluso, en muchas ocasiones se ha negado a usar cubrebocas y cuando los medios le piden entrevistas, él exige que nadie lleve protección, lo que va en contra de los protocolos sanitarios establecidos por México, lugar en el que reside.

Eduardo Verastegui

En varias ocasiones, el actor había declarado que él no estaba dispuesto a vacunarse, a pesar de que es uno de los principales requisitos para entrar a Estados Unidos, ya que la mayor parte del tiempo trabaja y tiene proyectos aquí.

Ahora destacó que Verastegui dio positivo a COVID-19, lo cual informó por medio de su cuenta de Instagram. “¡Familia querida! Aquí estamos. Esta vez, me tocó a mí. Con buen ánimo y tranquilo, sin más novedades que la prueba PCR positiva. Esta experiencia de aislamiento y el hecho de que ya casi es Navidad, me hace sentir muy cerca de quienes ya han atravesado lo mismo. ¡Vamos con todo!”, escribió.

El artista desató decenas de críticas por fans que recordaron que por mucho tiempo manifestó su posición antivacunas.

Paty Navidad

La actriz ha sido una de las más polémicas, pues en varias ocasiones aseguró que las vacunas querían controlar a la humanidad, por lo que se negó a aplicarse las dosis correspondientes.

Incluso, trabajo en el reality “MasterChef Celebrity México”, donde se dio un brote de COVID-19 en plena grabación, lo que provocó que algunos fans la señalaran a ella como la responsable, por no tener los cuidados necesarios.

A pesar de su forma de pensar, terminó llegando a la final del programa, aunque se ausentó por unos días, debido a que enfermó.

Kuno Becker

El actor había mostrado su posición antivacunas, pero, luego de que su colega Paty Navidad contrajo el virus, decidió cambiar de opinión y se aplicó la vacuna contra COVID-19.

“Les platico algo de lo que no estoy orgulloso y se los voy a confesar. Había estado posponiendo lo de la vacuna por un tiempo, por tonto, porque no hay absolutamente ninguna excusa. Yo estuve posponiendo la decisión por tonto hasta que algo en mí cambió”, expresó por medio de sus redes sociales.