El universo Marvel es muy extenso, complejo, pero al mismo tiempo interesante y atractivo para quienes han disfrutado de cada uno de sus ambiciosos proyectos en los que se han sumado importantes títulos, así como estrellas que son un ícono o referencia de este sello tan diverso.

De él han surgido no solo impactantes e inolvidables personajes y superhéroes, sino también una amplia gama de figuras que, algunas de ellas han dejado este plano terrenal y durante este 2021 o quizás antes han sido recordados y hasta llorado por sus fieles fans. Sin embargo, hay quienes no logran identificarlos y por eso, aquí te los recordamos.

Cada uno de ellos le imprimió la gracia y talento que se necesita para formar parte de este universo repleto de entretenimiento, tanto que algunos de ellos resulta difícil llenar el vacío que dejan, pero aún así, dejan un legado significativo que seguramente futuras generaciones lograran adoptar para expandir su talento.

Estos son los actores de Marvel que han fallecido y puede que no los recuerdes

El 2021 fue un año duro para Marvel, sin embargo, ante la inminente permanencia de la pandemia por Covid-19 esta empresa de entretenimiento se ha sabido mantener hasta el punto de ser referencia con el reciente estreno de Spiderman: No way home. Esto le ha permitido resurgir y demostrar que cada uno de sus actores y personajes no pierden vigencia, pese a ya no estar presentes en cuerpo, sino en alma.

Por eso, para que despejes todas las dudas te mostramos quiénes han sido las importantes figuras que fallecieron y que quizás no habías extrañado, sino hasta ahora que los mencionamos:

Garry Shandling

Este destacado actor tuvo pequeños, pero significativos papeles dentro del universo Marvel, ya que formó parte de Iron Man asumiendo el rol del Senador Stern que tenía como misión descalificar a Tony Stark. Además, también formó parte de la muy exitosa película del Capitán América: The Winter Soldier siendo parte de HYDRA y ganándose el odio de la audiencia.

Garry murió en julio de 2016 tras sufrir un colapso del que nunca despertó, pese a ser atendido a tiempo en el hospital.

Bill Paxton

Este actor no formó parte de las impactantes películas de Marvel, pero sí de algunas de sus series como Agents of S.H.I.E.L.D, él era el famoso agente Shield que trabajaba para HYDRA y que sacó adelante el muy ambicioso Proyecto Ciempiés con el que creaba un medicamento para salvar al mundo, pero éste fue detenido en su intento por lograrlo.

Él murió en febrero de 2017 mientras era sometido a una cirugía cardíaca que no resistió. Sus fans lloraron a este intérprete que se había ganado el cariño, respeto y admiración tras su impecable interpretación. Además, formó parte del elenco de Titanic como rescatista que ayuda a la versión adulta de Kate Winslet a recuperar la memoria sobre lo que pasó tras el hundimiento del barco.

Cliff Robertson

El recordado y mu querido Tío Ben de Spiderman es uno de los personajes que asumió este destacado actor y con el que su fiel fanaticada aún lo recuerda por ser tan emotivo y tierno. Él formó parte del universo Marvel a través de la famosa cinta que protagonizó Toby Maguire, pero también formó parte de importantes proyectos de Hollywood.

Él murió en septiembre de 2011, pero su recuerdo y legado se mantiene vigente aún en la industria del entretenimiento.