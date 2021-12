The Witcher le pisa la cola a El Juego del Calamar en Netflix

The Witcher (Instagram)

Luego que la híper violenta serie surcoreana El Juego del Calamar rompiera todos los medidores de audiencia, parece asomarse un competidor que no figuraba entre los pronósticos.

Esta semana, millones de suscriptores de Netflix se están acercando a la adaptación de una obra literaria polaca de hechiceros, reinas y elfos. Se trata de la segunda temporada de The Witcher y se cree que podría igualar a la realización del asiático Hwang Dong-Hyuk.

Claro que en estas semanas hubo otro aluvión de espectadores para la popular serie española La Casa de Papel, de hecho, los cinco episodios de la segunda parte de su temporada final fueron “devorados” por los fans desde que se colgó el pasado 3 de diciembre. Pero, tras la emoción de la despedida, la serie de Álex Pina comienza a dejar espacio a otras propuestas.

Según el último informe del sitio FlixPatrol, The Witcher, protagonizado por Henry Cavill aparece en lo más alto del Top 10 de audiencia como lo más visto en todo el mundo. Pero esta serie no es nueva. Su estreno fue en el año 2019 y en ese entonces se había ganado el primer lugar de visualizaciones, apenas superada por El Juego del Calamar.

De qué trata

“Convencido de que Yennefer perdió la vida en la batalla de Sodden, Geralt de Rivia escolta a la princesa Cirilla hasta Kaer Morhen, el lugar más seguro que conoce, y donde vivió su infancia. Mientras los reyes, elfos, humanos y demonios de todo el Continente luchan por el poder fuera de los muros de la fortaleza, Geralt debe proteger a la chica de algo mucho más peligroso: el misterioso poder que bulle en su interior”, dice la sinopsis oficial.

Se trata de una serie estadounidense para la televisión web basada en la obra del escritor polaco Andrzej Sapkowski. The Witcher fue creada por Lauren Schmidt Hissrich para Netflix y se sitúa en un mundo medieval conformada por “el Continente”, donde habitan diversos personajes fantásticos y humanos. En ese contexto, la princesa Ciri y Geralt de Rivia están unidos por el destino.

La primera temporada presentó El último deseo y La espada del destino, varias historias cortas que dan paso a la saga principal de The Witcher.

Confirmada la tercera temporada

Es posible que la espera de dos años para la segunda temporada ayudara en los buenos números de visualizaciones, ya que los fanáticos de la primera entrega estaban ansiosos por verla.

Este retraso ocurrió debido a las cancelaciones en las grabaciones por la pandemia de coronavirus en 2020, pero lo bueno es que se confirmó la tercera entrega con el objetivo de lanzarla en 2022 o, a más tardar, inicios de 2023.

Los adictos a Netflix deben saber que enero les trae otras series en estreno. Según Forbes México estas son: Rebelde – 5 de enero; Archivo 81 – 14 de enero; Ozark – Temporada 4, Parte 1 – 21 de enero; Snowpiercer – Temporada 3 – 25 de enero; La mujer de la casa enfrente de la chica en la ventana – 28 de enero; Soy Georgina; The sinner – Temporada 4; Percy La casa After Life: más allá de mi mujer, Jonathan Van Ness: despierta tu curiosidad; Riverdale – Temporada 3; y The Walking Dead – Temporada 10.

