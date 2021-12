Adamari López brilla con un mini vestido rojo

Mucha alegría le ha puesto Adamari López a esta navidad con los bellos looks que muestra a su público en televisión y en sus redes sociales. La presentadora de 50 años acaba de subir a su cuenta @adamarilopez un video luciendo un vestido rojo espectacular.

Para complacer a sus 6.7 millones de seguidores, la boricua comparte varios post navideños. La también actriz se lució bailando y le hizo playback al tema de Mariah Carey “All I Want for Christmas Is You” en un divertido video grabado en un set del programa Hoy Día, de Telemundo.

Bailó con Chiquibaby

Por si fuera poco, también retó a la mexicana Stephanie Himonidis “Chiquibaby” a bailar la música tradicional de su natal Puerto Rico. “¡A celebrar esta semana de Navidad!”, escribió en el video que grabó en formato Reels. Lo curioso es que en este material también prefirió usar otro vestido rojo hasta la rodilla y con una obertura que dejaba ver una de sus piernas.

Por su parte, “Chiquibaby” lució un vestido verde, reseñó El diarioNY. Durante el video grabado en la víspera de Navidad, suena un grupo musical en vivo y ambas sincronizan sus movimientos al ritmo del toque caribeño, dan la vuelta y siguen bailando la plena.

Los fanáticos comenzaron a hacer comentarios sobre lo bien que se ven ambas presentadoras, pero no faltaron los que criticaron a Adamari, diciendo que no tenía “La del vestido rojo, nada por delante, nada por detrá. Seguramente es nadadora”. Otros escribieron que necesitaba rellenos, o que sus pompas habían desaparecido, pero lo cierto es que López se veía elegante y sobre todo, muy feliz. “@adamarilopez Que hermosa estás mi reina, eres mi inspiración”, escribió otro fan.

Buenos deseos en Navidad

Acompañado de un tema de Daniel Betancourt “Hay un lugar”, Adamari también subió otro corto material acompañada de su inseparable hija Alaia en Instagram. “Que esta noche todos reciban junto a sus seres queridos una Navidad cargadita de amor y felicidad #merrychristmas mi gente hermosa”, compartió para sus fans con el lindo video en el que aparece también el padre de Alaia, Toni Costa.

“Alaia” y yo les enviamos muchísimo cariño y deseamos que pasen unas lindas fiestas”, escribió Adamari en otra publicación junto a su hija, acompañada de varias fotos, entre ellas una en la que también acertó con un suéter rojo y pantalón de cuero negro, además de un vestido verde.

La dulce Adamari López lleva muy bien sus 50 años. Nació en Humacao, Puerto Rico, el 18 de mayo de 1971. Desde muy pequeña entró al mundo del espectáculo, cuando participo en la telenovela Cristina Bazán, que protagonizaban la puertorriqueña Johanna Rosaly y el cantante venezolano José Luis Rodríguez “El Puma”.

Luego el público volvió a disfrutar de su talento en la telenovela Yo sé que mentía, interpretando a la hija de Iris Chacón y de Daniel Guerrero. Pero la internacionalización le llegó en la edad adulta cuando entró al dramático Amigas y Rivales.

