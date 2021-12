Yuya regresa a su canal de YouTube y cuenta su proceso de posparto

Luego de dar a luz a su hijo Mar, la influenciadora regresó a su canal de YouTube como de costumbre este 23 de diciembre y esta vez revelando detalles de todo su proceso y nueva vida como mamá. En el video detalla que no se imaginó que ser madre implicara tanto tiempo y por ello no pudo retomar sus labores como lo había planeado.

También confesó que todo este tiempo ha sido “hermoso” revelando detalles de lo que ha pasado. Entre las cosas que detalló fue sobre uno de los morados que tiene en sus brazos, y es producto de que su bebé no le gustan los chupos y a veces no quiere lactancia, entonces chupa su brazo.

“Qué pesado es esto, pero qué hermoso es. He dejado de ser humana, es como si después de haber parido a mí me hubieran llevado a otro plano, es hermoso, rarísimo, estoy descubriendo, estoy emocionada porque diario es un reto, todos los días pasan cosas distintas y cada día me conozco más”, comentó.

Sin duda son 22 minutos en los que los seguidores de Yuya podrán apreciar al detalle de su nueva etapa de mamá

