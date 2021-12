Todas las series de Marvel que se estrenarán en 2022

El 2021 fue el año de la expansión del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), que pasó de ser narrado por solo películas a también contar historias en formato de series, que llegó para quedarse definitivamente en Disney Plus.

WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If...? y Hawkeye fueron las primeras cinco series del MCU en estrenarse, dejando grandes cosas para el futuro del Universo de Marvel, como ver a Wanda Maximoff convertirse en la Bruja Escarlata, un nuevo Capitán América, el desenfrenado inicio del multiverso y hasta el toque navideño que compartió la ficción de Ojo de Halcón.

Por lo anterior y más, Marvel Studios va a apretar el acelerador para lanzar nuevas series en Disney Plus, aunque ha tratado de ser cauteloso a la hora de anunciar fechas oficiales por los retrasos que ha causado la pandemia del coronavirus COVID-19 y sus variantes en los rodajes.

Algunas confirmadas para 2022, otras aún no, acá están las series del MCU que se estrenarán el próximo año.

[ Metacritic: top de las mejores películas de superhéroes en 2021 ]

Ms. Marvel (Verano)

El pasado 12 de noviembre en el Disney Day, Marvel y Disney Plus anunciaron algunas cositas sobre las series del MCU, como la renovación visual de algunos de sus logos, la confirmación de las producciones de otras series, entre otras cosas, como confirmar que en el verano de 2022 llegará Ms. Marvel.

Protagonizada por la joven Iman Vellani en el papel de Kamala Khan, la heroína adolescente hará su aparición antes de unirse a la película The Marvels. La serie tendrá seis capítulos, y contará la historia del primer personaje musulmán de Marvel, que al descubrir sus poderes se inspirada en su ídola, Carol Danvers.

She/Hulk (fecha por confirmar)

She/Hulk se estrenará en 2022, con el regreso de Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk y la llegada de su prima y abogada Jennifer Walters, interpretada por Tatiana Maslany, es una de las series más esperadas por los fans del MCU.

Walters hizo su debut en Marvel Comics en 1980 como She/Hulk. En esta ficción de Disney Plus aún sin fecha exacta de lanzamiento, los villanos serían Tatiana y Abominación.

En el Disney Plus Day se filtró un breve teaser sobre la serie.

Moon Knight (fecha por confirmar)

Oscar Isaac protagoniza Moon Knight, con el papel de Marc Spector. Ethan Hawke interpretaría al villano que está por confirmarse, que sería Bushman, y el sitio web de IMDb incluye en el reparto a Gaspard Ulliel como Midnight Man, otro personaje de los cómics, y a May Calamawy.

“Moon Knight es una aventura global, con un complejo vigilante que sufre de un trastorno de identidad disociativo. Las múltiples identidades que viven en su interior se ven metidas de lleno en una mortal guerra de los dioses en el trasfondo del Egipto moderno y antiguo”, explica una sinopsis filtrada durante el Disney Plus Day.

Moon Night se estrenará en algún momento de 2022, aún sin fecha exacta de lanzamiento.

The Guardians of the Galaxy: Holiday Special (Diciembre)

Será en diciembre de 2022, a falta de determinar el día de estreno, cuando llegue a Disney Plus el especial de televisión navideño The Guardians of the Galaxy: Holiday Special, con James Gunn como director y con los irreverentes Guardianes de la Galaxia como protagonistas.

Las series que podrían llegar en 2022

Públicamente, hay dudas sobre la llegada en 2022 de otras producciones de Marvel, como el caso de Secret Invasion.

La serie que contará con Samuel L. Jackson tiene todo previsto para estrenarse el año que viene, pero algunos retrasos en el rodaje han obligado al estudio a no exclamar a los cuatro vientos que sí se estrenará en 2022.

Tomando en cuenta que en 2021 se estrenaron cinco, es muy probable que el estudio quiere repetir o superar esa cifra.

También está el caso de la segunda temporada de What If...?. Marvel confirmó su producción, y según todos los reportes, sus planes son lanzar una temporada de la ficción animada cada año. Si en 2021 llegó la primera, la segunda debería ser un hecho el venidero año.

Menos esperanzas hay para series como Armor Wars y Ironheart, que tienen todas las papeletas para ser lanzadas en el 2023. Otros rumores también indican que Marvel Studios podría sorprender con el estreno de I’m Groot, por la reciente promoción que ha tenido la ficción que también tuvo una renovación de imagen.

A la espera de más anuncios, el 2022 estará cargado de nuevas series del MCU, y por supuesto, también de películas.