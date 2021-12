Shaira exige justicia en el caso de Mauricio Leal

La cantante popular, Shaira. Que fue altamente conocida por su paso por el reality de canto Factor XS en el año 2011, ha sido una de las más activas en pedir justicia para el estilista y su madre, hallados muertos el 22 de noviembre pasado.

Todo esto, debido a que eran muy cercanos, pues era su peluquero de confianza.

Cuando falleció, la joven compartió un video acompañado de un emotivo mensaje, con el que recordaba varias de sus aventuras juntos: “Hoy me duele el alma de solo saber que no te volveré a ver, gracias mi maito por enseñarme que en la vida hay gente buena y a pesar de los obstáculos no hay que desfallecer”.

En días pasados se dio a conocer que los trámites para repartir propiedades y obligaciones del estilista y su madre iniciaron el pasado 17 de diciembre, a cargo de su hermano e hijo Jhonier Leal.

Respecto a esto, se manifestaron diferentes personalidades públicas, dejando claro que estaban en contra de que todo este el proceso comenzara antes de si quiera saber con exactitud qué fue lo que sucedió.

Shaira por su parte compartió el siguiente mensaje en sus redes sociales “¿Y entonces lo único que les importa es repartir los bienes de Maito? ¡Exigimos justicia!” y menciona en el mismo a la Fiscalía General de la Nación.

Luego, comparte también un mensaje que le hace llegar uno de sus seguidores pidiéndole “Deja descansar a Mauricio, sabemos que te ha dolido su muerte y quieres justicia, pero nada de lo que haces ni tanta publicación va a dar más detalles de su muerte. Para la justicia ‘ya está clara la muerte’, lastimosamente”.

Ante este, ella responde: ¿Dejar descansar? Si él ni ha podido descansar con tanta cosa que han hablado y difamado de él. Precisamente todos necesitamos que se haga justicia para que él pueda descansar, ¿¡ok!?