Famosos acusados de no respetar un “No” y abusar de su posición para agredir sexualmente

Chris Noth, actor que dio vida a Mr. Big, en la afamada serie Sex and the City (James Devaney/GC Images)

El machismo ha tenido una clara presencia en Hollywood con los famosos que se han valido de su estatus y fama para aprovecharse de algunas mujeres.

Ellos no han respetado los “no” como respuesta y han sido acusados de agresión sexual. El movimiento ‘Me too’ ha abierto el paso de una gran cantidad de denuncias de mujeres que callaron por mucho tiempo por temor a ser juzgadas.

Ahora estos hombres están sufriendo las consecuencias de sus actos.

Famosos que han sido denunciados por agresión sexual

James Franco

Luego de haber sido denunciado hace cuatro años atrás por abusar de unas estudiantes el actor habló por primera dando a conocer su adicción al sexo y admitió que se acostó con estudiantes de su antigua escuela de teatro.

Fueron cinco mujeres las que lo acusaron en 2018 por agresión sexual, mismo año en el que, Sarah Tither -Kaplan, denunció que el actor “abusó de su poder explotando a las mujeres no famosas con las que trabajaba con el pretexto de darles oportunidades”.

Bill Cosby

Cosby fue sentenciado a prisión en 2018 por abusar de la exjugadora de baloncesto Andrea Constand, a la que drogó y agredió sexualmente en 2004, ella era una más de la lista de más de 60 mujeres que denunciaron al actor.

Chris Noth

El actor conocido por interpretar a John James ‘Mr. Big’ Preston de Sex and the City fue denunciado por tres mujeres de agresión sexual. Bajo los seudónimos de Zoe, ahora de 40 años, y Lily, ahora de 31, ambas explicaron que la atención renovada por Noth con ‘And Just Like That...’ les trajo recuerdos dolorosos, lo que las llevó a hacer públicas sus vivencias.

Dos días después apareció el relato de una tercera víctima llamada como Ava, quien contó que la agredió sexualmente cuando tenía 18 años en el restaurante Da Marino de Manhattan, Nueva York, en 2010 donde cantaba.

R.Kelly

Este quizás sea uno de los casos más perturbadores pues el reconocido cantantes no solo agredía sexualmente a sus víctimas sino física y psicológicamente, sometiéndola a actos ilegales y repugnantes.

Además, todo el personal del intérprete estuvo involucrado al conocer los actos que este les hacía a sus víctimas.

Al menos 11 víctimas aseguraron ser menor de edad cuando tuvieron relaciones sexuales con el famoso.