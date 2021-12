En sus redes sociales Carolina Cruz compartió su nuevo tatuaje en honor a su hijo Salvador en la misma zona donde tiene tatuada la fecha de su hijo mayor Matías junto a la frase “Que Mis miedos no sean más fuertes que mi Fe”. En total serían 3 los tatuajes que tendría la presentadora en su cuerpo.

Los comentarios no se hicieron esperar, ya que el video ya tiene más de 74 mil me gusta y cientos de comentarios como “Linda la frase carito, te la voy a robar”, “No soy de muchos tatuajes pero este está. Que Dios te siga llenando de bendiciones al lado de tus hermosos hijos “, “Eres un ejemplo de mujer y de mamá Dios te siga fortaleciendo y llenándote de bendiciones junto a tus preciosos hijos”.

Además en la descripción del video Carolina añade “Este hombre es el único que logra que me haga un tatuaje jajaja al único que le confió algo tan significativo. Faltaba la fecha de Salvador y la frase que me acompaña desde hace unos meses: Que Mis miedos no sean más fuertes que mi Fe”.

Este es el nuevo tatuaje de Carolina Cruz