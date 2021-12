Así fueron las relaciones en la vida real de los protagonistas de “Spider-Man”

La película “Spider-Man: No Way Home” se ha convertido en el tema de moda, especialmente algo que ha llamado la atención de los fans es el romance entre sus protagonistas, Tom Holland y Zendaya, lo que ha hecho que algunos recuerden las relaciones que tuvieron Tobey Maguire y Andrew Garfield con sus entonces compañeras de escena.

A continuación, te contamos cómo se dio cada uno de estos noviazgos fuera de la pantalla grande.

Los actores comenzaron a salir luego de “Spider-Man 1″, pero su historia de amor duró poco, pues terminaron antes de iniciar las grabaciones de la segunda cinta, que se estrenó en 2004.

Pero aunque no se quedaron juntos, sí le regalaron al público una de las escenas más icónicas con el romántico beso bajo la lluvia.

En la actualidad, Kirsten está casada con el actor Jesse Plemons y tienen dos hijos, mientras que Tobey también tuvo dos pequeños, pero con la diseñadora de joyas Jennifer Meyer, de quien se divorció en 2016.

Fueron una de las parejas más duraderas y se conocieron en las grabaciones de “El sorprendente Hombre Araña” (“The Amazing Spider-Man”).

Ellos no tuvieron problema en aceptar su romance e, incluso, asistían juntos a diversos eventos y alfombras rojas.

Su relación duró de 2011 a 2015, aunque terminaron porque, supuestamente, él ya quería formar una familia, mientras que ella deseaba enfocarse en su carrera.

Actualmente, Emma está casada con el director Dave McCary, con quien tiene una hija, algo que llama la atención entre los fans es que el esposo de la actriz tiene un parecido con su ex.

Por su parte, Andrew está en una relación con la modelo Alyssa Miller.

En 2017 se estrenó “Spider-Man: Homecoming”, en la que se presentó a Zendaya como “MJ” y aunque parecía que entre ella y Tom sólo había una amistad, fue en julio de 2021 cuando los actores fueron captados besándose.

Y aunque ellos han querido ser discretos con su noviazgo, por medio de Instagram se han compartido muestras de cariño.

Algo que resaltó es que Amy Pascal, productora de Sony Pictures, reveló en una entrevista con “The New York Times” que le advirtió a Tom y Zendaya que no se enamoraran, pues esto podría afectar su trabajo.

“Me llevé a Tom y Zendaya a un lugar, por separado, cuando los elegimos por primera vez y tuvimos una conversación. No vayan por allí, simplemente no lo hagan. Traten de no hacerlo. Les di el mismo consejo a Andrew y Emma. Puede complicar las cosas, ¿sabes? Y todos me ignoraron”, contó Pascal.