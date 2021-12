Lecciones de las famosas sobre lidiar con rupturas dolorosas y nuevos comienzos

Cuando una relación termina, puedes sentir que tu mundo se está cayendo en pedazos. Hay un sin fin de sentimientos involucrados que pueden hacer que todo sea un desastre total, desde sentir tristeza y enojo, hasta un poco de alivio.

Una ruptura es un proceso de duelo y aunque por instantes pareciera que no saldrás de ese malestar, siempre llega el momento de sanación y transformación.

No hay una forma correcta de superar una ruptura y cada quien va a su ritmo. Y aunque no lo creas, las famosas también han atravesado momentos difíciles cuando de se trata de mal de amores, dándonos los mejores consejos y lecciones onsejos sobre cómo superar el trago amargo.

Anne Hathaway

Antes de casarse y formar una familia con Adam Shulman, Anne vivió una terrible experiencia con su ex, Raffaello Follieri. La actriz tenía 21 años cuando, en 2004, conoció al empresario italiano de bienes raíces. Ella vio en él un gran corazón pues estaba muy comprometido con labores altruistas sin embargo, nada era lo que parecía pues terminó siendo un estafador que la arastró a sus escándalos.

A pesar de haber atravesado una ruptura “vergonzosa”, Anne asegura que no hay que temer a volver a empezar.

“Dios, fue una mala relación. Fue una ruptura vergonzosa, pero lo que pasé no es tan importante en comparación con lo que atraviesan muchas personas. No hay razón para temer una nueva experiencia amorosa, pero debes ser muy honesta en cada etapa con la persona acerca de cómo te han lastimado y, con suerte, te apoyarán en lo que sea por lo que tengas que pasar. tiene malas relaciones y, al final del día, son una excelente manera de prepararse para una buena relación “, — Anne Hathaway, The Telegraph

Jennifer Aniston

El romance de Jennifer Aniston con Brad Pitt fue de los más populares de la industria. Todo el mundo los veía como un ejemplo a seguir pues no sólo eran guapos sino también talentosos y carismáticos. Se casaron en el año 2000 pero cinco años más tarde firmaron el divorcio en medio de rumores de infidelidad.

Con los años, Jennifer aprendió que el divorcio había sido lo mejor y aunque en entrevistas ha revelado que sí llegó a sentir enfado y vergüenza, entendió que siempre es responsabilidad de dos hacer que las cosas funcionen y que si no existe ese trabajo en equipo o satosgfacción mutua, es mejor terminar.

“Mis matrimonios, han tenido mucho éxito, en [mi] opinión personal. Y cuando llegaron a su fin, fue una elección que se hizo porque uno de nosotros eligió ser feliz y, a veces, la felicidad ya no existía dentro de ese arreglo “. — Jennifer Aniston, Elle

Madonna

Las cosas se pueden complicar cuando rompes y hay hijos de por medio. Si bien estos no deben ser una razón para quedarte en un matrimonio infeliz, sí deben ser una razón para que estés bien. Madonna sabe que para ello, a veces debes ser un poco egoísta y ponerte primero.

“¿Qué puedes decir? Fue un año desafiante. Creo que el trabajo me salvó, y estoy muy agradecido de tener trabajo que hacer. Puede que me haya tirado de un edificio. La vida es un ajuste. Es diferente. Mis hijos no están conmigo ahora, están con su padre, y no me siento muy cómodo con la idea de que mis hijos no vivan juntos. Hay pros y contras, pero me siento bien ahora “. — Madonna, Rolling Stone

Rihanna

Rihanna no la ha pasado bien en sus relaciones pasadas y es que fue víctima de violencia por parte de su ex pareja, el rapero Chris Brown. Ella sabe que no te debes dejar de nadie y que no tienes por qué sentirte culpable de las malas acciones de otros. También nos recuerda que siempre podemos empezar de nuevo y encontrar el amor que merecemos.

“Sólo creo que la angustia fue un regalo en sí mismo. ¡Llora si es necesario, pero no será para siempre! ¡Encontrarás el amor de nuevo, y será aún más hermoso! ¡Mientras tanto, disfruta de todo lo que TÚ eres!” — Rihanna, Twitter

Cameron Diaz

Cameron Diaz da a luz Instagram

Cameron Diaz hoy es una de las famosas que nos ha dado grandes lecciones de vida y es que a sus 49 años, ha encontrado el amor con el que formó una familia feliz. Quizá decidió alejarse de la actuación pero después de amores fallidos y rupturas doloras, encontró la felicidad y plenitud en el músico Benji Madden.

“Cuando estaba pasando por un poco de angustia hace un rato, le dije a un amigo, ‘¡Vaya, esto realmente duele!’ Y me dijo: ‘Eso solo te muestra cuál es tu capacidad para amar’. Preferiría que me rompieran mil veces el corazón que no amar nunca. Tengo mucho amor para dar, no estoy vacío de amor, estoy lleno de amor “.