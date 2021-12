Keanu Reeves y otros famosos que han recortado su salario por algo mejor que el dinero

Ser una estrella importante en Hollywood ciertament4e está lleno de glamour, fama y fortuna, además de que todos te aman y siempre tienes asegurado un proyecto grande.

Sin embargo, no todo se trata de dinero y estos famosos han dejado claro que su mayor saisfacción no está en el cheque que reciben sino en el poder ayudar a otros y traer beneficioa la producción.

Keanu Reeves

Este es uno de los actores de los que más se habla por sus icónicas películas y grandes hazañas de la vida real. Reeves ha tenido una carrera exitosa pero también una vida trágica que le ha dado grandes lecciones sobre dar a los demás.

“El dinero es lo último en lo que pienso. Podría vivir de lo que ya he ganado durante los próximos siglos”, dijo en una ocasión. Y lo dejó más que claro todas las veces que ha decidido recortar su sueldo por el bien de otros.

Cuando hizo The Matrix, el actor recibió alrededor de $14 millones de dólares de los cuales entregó $ 20,000 para ayudar a un escenógrafo que participó en la producción y que estaba pasándola mal por las deudas que tenía.

Keanu también sacrificó 2 millones de dólares por la película The Devils Advocate para asegurarse de que los productores tuvieran suficiente dinero para pagarle a Al Pacino, quien entonces exigía más de lo que le ofrecían.

Con The Replacements, el actor volvió a hacer lo mismo para que eso que le correspondía se usara en el presupuesto de la película y así pagarle al legendario Gene Hackman.

Ryan Reynolds

DEADPOOL 2 es protagonizada por Ryan Reynolds. (Foto: 20th Century Fox)

No es ningún secreto que Ryan Reynolds había estado ansioso por protagonizar la película Deadpool. De hecho, él estuvo encargado de “corregir” el criticado tratamiento que le dieron al personaje en la cinta X-Men Origins: Wolverine para hacer algo más apegado al cómic.

El actor consiguió un presupuesto miserable de $ 58 millones de dólares, $ 13 millones menos de lo que tenía cuando se hizo X-Men. Sin embargo, Reynolds estaba tan comprometido con el proyecto que aceptó un recorte de sueldo e incluso invirtió su propio dinero para que la película esté a la altura de las altas expectativas.

Jack Black

El actor es uno de los más queridos por su gran carisma y talento histriónico. con el rock and roll. Cuando grabó “Los reyes del rock” al lado de Kyle Gass, la brecha salarial era enorme así que como gesto de solidaridad, Black declinó sus honorarios habituales de $ 12 millones y aceptó solo $ 1 millón que se dividió entre él y Gass.

Matthew Mcconaughey

Matthew McConaughey publicó su libro «Greenlights». Foto: Instagram

El actor se ha ganado el respeto y admiración de Hollywood por la entrega que muestra en cada una de sus películas. Sin embago, sorprendió cuando con Dallas Buyers Club perdió 40 libras para interpretar a su personaje. Mcconaughey ganó $ 200,000 dólares por la película pero lo que pocos saben es que para estar en esa producción, rechazó una oferta de $ 15 millones para ser el protagonista.

Definitivamente esta decisión valió la pena ya que le dio el Oscar a Mejor Actor, algo que quizá no tiene valor monetario pero sí significó un gran logro personal que le abrió las peurtas a otras oportunidades.

Jim Carey

Jim es uno de esos actores que no necesita estar constantemente en los reflectores para ser recordado. De hecho, la estrella de Hollywood se niega a ser reconocida como una celebridad hambrienta de dinero y lo demostró cuando protagonizó The Truman Show por $ 12 millones de dólares, mientras que normalmente le pagarían $ 20 millones. Tanto los fanáticos como los críticos pensaron que Carrey obtendría al menos la nominación al Premio de la Academia y aunque no sucedió, el papel se convirtió en uno de los más importantes en su carrera.