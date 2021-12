Después de que Yina Calderón mostrara en redes sociales su arrepentimiento por haberse realizado unos tatuajes en su rostro, Daneidy Barrera decidió manifestar su preocupación por la estabilidad e integridad de Yina olvidando el pasado de rivalidad entre ambas.

“Yo esta mañana estaba orando y le pedí tanto a Dios por Yina Calderón, amiga. Para que ella cambie o sea… yo sé que ella me hizo mucho daño y me hizo la maldad, pero a mí no me importa porque yo nunca voy a pensar pagar con la misma moneda. Yo quiero llevarla a la iglesia, quiero que le impongan manos, quiero que Dios la cambie como me cambió a mí, amiga”, mencionó en el video.

‘Entre mujeres nos tenemos que apoyar’ las palabras de apoyo de ‘Epa Colombia’ a Yina Calderón