La Feria EVA White Christmas llega al Parque 93: un boulevard navideño con más de 520 emprendimientos

La zona del Parque 93 se transformará este diciembre en un escenario propio de los inviernos europeos. Del 10 al 14 y del 17 al 21 de diciembre, el parque será sede de EVA White Christmas, un boulevard navideño de 15.000 m² donde el blanco, la luz y el brillo crearán una atmósfera sofisticada, cálida y mágica. Más de 520 emprendimientos y marcas colombianas participarán en esta edición, con una oferta renovada para cada fecha que incluirá moda, accesorios, joyería, bienestar, hogar, productos para niños, mascotas y gastronomía.

Le puede interesar: Más de 300 emprendedores se darán cita en la Feria de Emprendimiento en Bogotá con apoyo de Compensar

La feria integrará diseño, experiencias, gastronomía y entretenimiento gratuito para toda la familia, consolidándose como uno de los eventos culturales más grandes y concurridos de la temporada. EVA White Christmas presentará una programación artística con más de 60 artistas, espectáculos en vivo, novenas, actividades infantiles y un concierto especial de Navidad.

Un festival abierto al público que celebra el emprendimiento colombiano

EVA se posiciona como un espacio para exaltar el talento local y fortalecer el ecosistema creativo del país. Este año, su agenda cultural gratuita será una de las más robustas hasta el momento.

Primer fin de semana (10 al 14 de diciembre): música en vivo y ritmos para todos los gustos

La primera etapa ofrecerá una cartelera musical vibrante:

Miércoles 10: Jimena Ángel, Valeria Zuleta y DJ Andrés Uribe.

Jimena Ángel, Valeria Zuleta y DJ Andrés Uribe. Jueves 11: DJ Huex, Solange Prat (Argentina) y DJ Cata P.

DJ Huex, Solange Prat (Argentina) y DJ Cata P. Viernes 12: Valeria, La Guancona (DJ Set), D’Ávila, Montoya (Live Set) y Cheetah Latina (DJ Set).

Valeria, La Guancona (DJ Set), D’Ávila, Montoya (Live Set) y Cheetah Latina (DJ Set). Sábado 13: Curaprox, DJ Figueredoo, El Santa, Natalia Eugenia, DJ/Selector Marín, Emperador de la Cumbia y Son Cubano.

Curaprox, DJ Figueredoo, El Santa, Natalia Eugenia, DJ/Selector Marín, Emperador de la Cumbia y Son Cubano. Domingo 14: Andrea Prieto, Farid, Buendía, TUM (DJ Set), Sebastián, Diego Blu y Ritzy Cats, quienes cerrarán esta primera parte con una mezcla de sonidos frescos y festivos.

Segundo fin de semana (17 al 21 de diciembre): más música, novenas y ritmos del mundo

La programación continúa con nuevas propuestas:

Miércoles 17: Sveta (DJ Set), Novenas RCN, DJ Oswaldo Sesto y Mayypel.

Sveta (DJ Set), Novenas RCN, DJ Oswaldo Sesto y Mayypel. Jueves 18: Basstrickboy (DJ Set), Novenas CAFAM, La Central y DJ Laura Props.

Basstrickboy (DJ Set), Novenas CAFAM, La Central y DJ Laura Props. Viernes 19: Sotomonte, DJ Tapiero, Nico Abril, Novenas Cuisinart, Ache y Chato Band.

Sotomonte, DJ Tapiero, Nico Abril, Novenas Cuisinart, Ache y Chato Band. Sábado 20: Jazz Pipe, La Klinkert, The Vue, DJ David Mesa, Novenas Bancolombia y Ayiti (Haití), llenando la jornada de fusiones globales y caribeñas.

Jazz Pipe, La Klinkert, The Vue, DJ David Mesa, Novenas Bancolombia y Ayiti (Haití), llenando la jornada de fusiones globales y caribeñas. Domingo 21: Leo Parra Trío, Diego López, DJ Lakra, Novenas Ninja y, como cierre especial, la Navidad Valeria Zuleta.

El mismo domingo, de 7:00 p.m. a 8:00 p.m., el público podrá disfrutar del concierto de Navidad del Coro de la Ópera de Colombia, el cuerpo coral más prestigioso del país, reconocido por sus presentaciones nacionales e internacionales.

EVA Kids: experiencias dedicadas al público infantil

Los niños también tendrán un espacio protagónico con EVA Kids, un universo de actividades diseñadas especialmente para ellos. Habrá talleres, juegos, espectáculos y experiencias interactivas que permitirán vivir la Navidad desde la creatividad y la imaginación.