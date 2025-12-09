Emprendedores

La Feria EVA White Christmas llega al Parque 93: un boulevard navideño con más de 520 emprendimientos

Del 10 al 14 y del 17 al 21 de diciembre, el Parque 93 se convertirá en un boulevard navideño al estilo europeo con EVA White Christmas

Feria Eva 2025
Por Valentina Gómez

La zona del Parque 93 se transformará este diciembre en un escenario propio de los inviernos europeos. Del 10 al 14 y del 17 al 21 de diciembre, el parque será sede de EVA White Christmas, un boulevard navideño de 15.000 m² donde el blanco, la luz y el brillo crearán una atmósfera sofisticada, cálida y mágica. Más de 520 emprendimientos y marcas colombianas participarán en esta edición, con una oferta renovada para cada fecha que incluirá moda, accesorios, joyería, bienestar, hogar, productos para niños, mascotas y gastronomía.

La feria integrará diseño, experiencias, gastronomía y entretenimiento gratuito para toda la familia, consolidándose como uno de los eventos culturales más grandes y concurridos de la temporada. EVA White Christmas presentará una programación artística con más de 60 artistas, espectáculos en vivo, novenas, actividades infantiles y un concierto especial de Navidad.

Un festival abierto al público que celebra el emprendimiento colombiano

EVA se posiciona como un espacio para exaltar el talento local y fortalecer el ecosistema creativo del país. Este año, su agenda cultural gratuita será una de las más robustas hasta el momento.

Primer fin de semana (10 al 14 de diciembre): música en vivo y ritmos para todos los gustos

La primera etapa ofrecerá una cartelera musical vibrante:

  • Miércoles 10: Jimena Ángel, Valeria Zuleta y DJ Andrés Uribe.
  • Jueves 11: DJ Huex, Solange Prat (Argentina) y DJ Cata P.
  • Viernes 12: Valeria, La Guancona (DJ Set), D’Ávila, Montoya (Live Set) y Cheetah Latina (DJ Set).
  • Sábado 13: Curaprox, DJ Figueredoo, El Santa, Natalia Eugenia, DJ/Selector Marín, Emperador de la Cumbia y Son Cubano.
  • Domingo 14: Andrea Prieto, Farid, Buendía, TUM (DJ Set), Sebastián, Diego Blu y Ritzy Cats, quienes cerrarán esta primera parte con una mezcla de sonidos frescos y festivos.

Segundo fin de semana (17 al 21 de diciembre): más música, novenas y ritmos del mundo

La programación continúa con nuevas propuestas:

  • Miércoles 17: Sveta (DJ Set), Novenas RCN, DJ Oswaldo Sesto y Mayypel.
  • Jueves 18: Basstrickboy (DJ Set), Novenas CAFAM, La Central y DJ Laura Props.
  • Viernes 19: Sotomonte, DJ Tapiero, Nico Abril, Novenas Cuisinart, Ache y Chato Band.
  • Sábado 20: Jazz Pipe, La Klinkert, The Vue, DJ David Mesa, Novenas Bancolombia y Ayiti (Haití), llenando la jornada de fusiones globales y caribeñas.
  • Domingo 21: Leo Parra Trío, Diego López, DJ Lakra, Novenas Ninja y, como cierre especial, la Navidad Valeria Zuleta.

El mismo domingo, de 7:00 p.m. a 8:00 p.m., el público podrá disfrutar del concierto de Navidad del Coro de la Ópera de Colombia, el cuerpo coral más prestigioso del país, reconocido por sus presentaciones nacionales e internacionales.

EVA Kids: experiencias dedicadas al público infantil

Los niños también tendrán un espacio protagónico con EVA Kids, un universo de actividades diseñadas especialmente para ellos. Habrá talleres, juegos, espectáculos y experiencias interactivas que permitirán vivir la Navidad desde la creatividad y la imaginación.

       

