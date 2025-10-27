Más de 1.700 tenderos se graduaron para enfrentar los retos del comercio moderno

PepsiCo Colombia, junto a su fundación y The Rebel Business School, celebró la graduación de más de 1.700 tenderos en Bogotá que participaron en el programa “La Tienda de Todos”, una iniciativa que busca fortalecer las habilidades comerciales, financieras y digitales de los comerciantes del canal tradicional. Esta formación se suma a los 1.220 tenderos capacitados en otras regiones del país desde 2023.

El programa, desarrollado a través de la aplicación Mi Negocio+, ofrece contenidos prácticos y flexibles mediante videos cortos que abordan situaciones reales del día a día en las tiendas de barrio. Los tenderos aprenden sobre gestión financiera, atención al cliente, marketing digital y crecimiento empresarial, con el objetivo de mejorar la administración de sus negocios y adaptarse a un mercado cada vez más competitivo.

“Con ‘La Tienda de Todos’ reafirmamos nuestro compromiso con el canal tradicional, ofreciendo herramientas que impulsan a sus negocios y los preparan para enfrentar los retos del mercado, marcados por la digitalización, la competencia de nuevos formatos y la necesidad de fidelizar consumidores cada vez más exigentes”, afirmó José González García, director y líder de mercado de PepsiCo para Colombia.

La iniciativa también busca fortalecer el papel del tendero como líder comunitario. “Para PepsiCo, los tenderos son aliados estratégicos; cuando ellos progresan, también lo hacen las comunidades y el país”, agregó González.

Doritos Locos: innovación para diversificar ingresos

Durante la clausura del programa, PepsiCo presentó el módulo Doritos Locos, una propuesta de negocio que invita a los tenderos a ofrecer preparaciones con ingredientes variados, incorporando innovación en su oferta diaria. Esta alternativa permite calcular ganancias, mantener ventas y mejorar la visibilidad del producto, al tiempo que fortalece el vínculo con los clientes.

“La tienda sigue siendo el lugar en donde los consumidores encuentran conveniencia y precio, pero también confianza y cercanía con el tendero. Ese vínculo convierte a la tienda en un espacio de comunidad; por eso queremos hacerlos nuestros socios estratégicos”, señaló González.

Con esta estrategia, PepsiCo busca acompañar el crecimiento de los tenderos y promover su modernización, proyectando llegar a más de 800 comerciantes adicionales en todo el país antes de finalizar 2025.