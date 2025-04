Tim Furey: el hombre que ha hecho el trading accesible y seguro

En tiempos de incertidumbre financiera, y sobre todo al existir criptomonedas que de un momento a otro no valen nada (que se lo digan a Milei y a sus desilusionados criptobros) y también, en una época donde igualmente las transacciones e inversiones siguen tomando fuerza a nivel digital, ¿cómo saber en dónde invertir y qué hacer?

PUBLICIDAD

A esto es lo que se dedica Tradeview Markets, empresa con más de diez años de experiencia en Colombia y que lleva a sus clientes a negociar en otros mercados y con sistemas de negociación mundial. Ellos tienen una herramienta llamada TradeGATEHub, dond los usuarios e inversores pueden aprender a comprar y vender activos financieros.

Estos también reciben actualizaciones diarias y consejos de expertos, así como conexión con traders para operar con confianza.. Asimismo, tienen otra herramienta llamada Vulkan Prime Bridge, que también asegura una mejor configuración y también ver datos de mercado en tiempo real.

Pero antes de que se pierda, el creador de todo esto se llama Timothy Furey, estadounidense que es uno de los referentes en esta práctica financiera y quien tiene su base de operaciones en el país. Furey, que comenzó con su idea en 2004 encontró en el país (y gracias a su esposa colombiana) un lugar perfecto para desarrollar una nueva idea en cuanto a las inversiones digitales.

Así nació Tradeview, registrada como Broker/Distribuidora bajo las regulaciones de la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (Cima), que básicamente regula los servicios financieros de uno de los lugares más importantes del mundo en el sector y donde operan sucursales de varios grandes bancos en el mundo.

Él habló con NUEVA MUJER para ahondar sobre el tema y sobre la cultura corporativa actual.

¿Qué es el trading?

Lo primero es que cuando estás investigando en tu futuro a largo plazo, estás tratando de crear tu dinero. Si le pones $1,000 a $10,000, estás tratando de crear más dinero.

PUBLICIDAD

Además, hay otro tipo de trading, que es el trading más activo. Ahí, estás tratando de crear tu dinero rápido, más activo, así que estás tratando de convertir $10,000 en $100,000.

Hoy en día abres tu teléfono, abres una aplicación y haces click. Empiezas a hacer negocios y miras cómo estás. Y pues eso hace la vida un poco más extraordinaria.

-Si tengo algunos ahorros, ¿qué hago con Tradeview para expandirlos?

Primero, TradeView te ofrece las herramientas que necesitas para ser un comerciante, a largo o a corto plazo.Descargas con la aplicación y practicas trabajando con un demo gratis, en vivo, hasta que te sientas listo. Y cuando sientes que quieres empezar con algo, puedes empezar con algo pequeño, $1,000, $2,000, y empezar a comerciar en los mercados.

-¿Es necesario aprender de las fluctuaciones del mercado, o lo que hacen los corredores de Wall Street?

La generación más joven está dirigida a los datos, y puedes obtener datos en cualquier lugar. A los 16 años vi unos zapatos de moda y le pregunté a mi maestra (estaba en una clase de inversiones) sobre él. Lo compré e invertí en él, porque sabía que estaba de moda. Pero mis padres me dejaron con un beneficio pequeño, para lo mucho que valía después. La inversión es igual. Con Tesla pasó en sus primeros días, y ese dinero vale mucho más hoy. Así que, si te interesa algo, vas a Internet, investigas y pruebas con el monto que quieras.

-Pero siendo latinoamericanos estamos en una cultura bastante desconfiada. ¿Cómo superar esa barrera? Y de la tecnología, pues… ni hablar.

Hemos visto todas las noticias, y mi padre siempre ha dicho que es una estafa. Personalmente no soy un fan de las criptomonedas porque no puedes auditar el Bitcoin. Parece que muchas veces funciona y otras no, pero no estoy completamente a bordo, aunque sea parte del mundo de los negocios digitales.

Por otro lado, la generación más joven se guía por los datos, por ejemplo. La generación más mayor tiende a ser más conservadora. De cualquier forma, si es con criptomoneda, con finca raíz, con invertir en línea, hay que construir cierta base. Invertir en línea tiene sus riesgos, claro. Pero si tienes ese miedo, y tienes una visión de largo plazo, ponlo con buenos inversores que te dan réditos hasta 10 años después.

-Teniendo una oficina en este país y como base Latinoamérica desde hace más de 10 años, cómo ve esa cultura de la inversión y del trabajo acá?

Ahora todo es más accesible y fácil de aprender. Está en tu teléfono, así que todo ha sido más fácil para enseñarle a la gente cómo negociar desde cualquier lugar del mundo. Por otro lado, si hablamos de trabajo, hablamos de ganadores. No en el sentido clásico, es alguien que ayuda a que la compañía crezca. Que pueda ofrecer opciones para hacer mejor las cosas. No solo lo básico. Y por supuesto, el talento. Y también la grandeza. Que sepan que la tienen. Y tercero: somos co-equiperos. Estamos juntos haciendo crecer la compañía.

Ahora, si tuviera que hablar de los trabajadores colombianos en específico, y sus cualidades, diría que destacan mucho en el diseño gráfico, por ejemplo. Tienen unos artistas talentosos, más que en cualquier otro lado del mundo. Son muy creativos y eso es más difícil de encontrar que cualquier otra cosa.

-Siendo norteamericano con una compañía en el país, ¿cuáles son sus expectativas en cinco años?

Es un desafío, porque soy un ‘gringo’ que trata de entender una cultura y mentalidad diferente. Acá por ejemplo aman tomar desayunos algo más largos. En Latinoamérica prevalece más la vida sobre el trabajo, y las compañías requieren mucho compromiso y trabajo extra. Así que esto es un desafío: hacer el shift para lograrlo.

Ahora bien, creo que hemos hecho una compañía increíble, hemos estado acá por 17 años y tenemos gente muy talentosa.