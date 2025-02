‘Martín Elías’ de ‘Yo Me Llamo’ se cayó del altar de favoritos de Amparo Grisales; hubo terremoto de críticas

‘Yo me llamo’ ya llegó a su capítulo 36 y en la noche de este miércoles 26 de febrero, uno de los favoritos ‘Martín Elías’ llegó con la ilusión de ganarse hasta $100 millones de pesos gracias a Armonio, pero problemas de aire en su presentación generarían que los jurados le dieran un poco de ‘palo’, algo que no se había visto en lo corrido de esta décima temporada.

‘Cancelada de mi vida’, del cantante vallenato fallecido en abril de 2017, fue la canción escogida por este doble para seguir sumando puntos con Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, mismo que lo han llenado de ‘flores’ en anteriores ocasiones, algo que no se vio en el capítulo 36, ya que las críticas por su manera de controlar el aire no se hicieron esperar.

“Me parece que él canta con más tristeza y con más lamento sin quitar el encanto. (...) Hubo partes en las que no te entendía la letra y tú tienes buena dicción. (...) Me gritaste un poquito y no me matizaste. (...) El exceso de confianza es una trampa en la vida”, fue la contundente retroalimentación de ‘Amparito’.

“Hoy te podemos llamar ‘Martín Desaforado Díaz’. (...) No había aire, estabas un poquito desafinado, eso va en la letra. Tienes energía, carisma, pero tienes que sentir más y no venir tan estallado. (...) Me pareció que tuviste exceso de seguridad”, manifestó Escola con gran firmeza.

“Yo sentí que ibas loma abajo y sin freno, escogiste una canción muy alta y eso te hace perder energía. (...) Descontrolaste el aire; tienes que meterle a doble fuerza. Es una canción alta que te hizo perder mucha energía. (...) Yo te veo seguridad con lo que estás cantando, te sabes bien la canción”, fue el cierre del calificador cubano, quien le puso sal en la herida al concursante por su exceso de confianza.