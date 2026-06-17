Locura en RD Congo: Hinchas salieron a las calles a celebrar el histórico empate ante Portugal

República Democrática del Congo protagonizó una de las primeras grandes sorpresas del Mundial 2026 y, como era de esperarse, la celebración no se quedó únicamente en el estadio. Tras el empate 1-1 contra Portugal, comenzaron a circular videos en redes sociales en los que se ve a decenas de personas corriendo por las calles, gritando y celebrando un resultado que para muchos se sintió casi como una victoria.

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Y es que no era para menos. RD Congo volvió a una Copa del Mundo con un reto enorme por delante y en su debut le sacó un punto a una de las selecciones más fuertes del grupo, una Portugal que arrancó ganando muy temprano y que parecía tener el partido bajo control.

De acuerdo con The Guardian, Portugal abrió el marcador al minuto 6 con un cabezazo de Joao Neves, pero el equipo africano encontró el empate justo antes del descanso gracias a Yoane Wissa, quien marcó de cabeza y le dio a RD Congo su primer punto en una Copa del Mundo.

RD Congo celebró como si hubiera ganado

Lo que faltaba. Mientras Portugal terminó con más dudas que certezas, los hinchas congoleños recibieron el empate como una gesta deportiva. En videos difundidos en redes sociales se observa a varias personas corriendo por las calles, celebrando con euforia y dejando claro que el 1-1 no fue visto como un resultado menor.

Aunque por ahora no hay una confirmación oficial sobre la ubicación exacta de todos los videos virales, el contexto explica la emoción. RD Congo no solo empató contra un favorito, sino que también volvió a dejar huella mundialista después de décadas sin competir en este escenario bajo su nombre actual.

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El resultado también tuvo un sabor especial porque, según Houston Chronicle, el gol de Wissa activó una celebración tradicional conocida como “Fimbu”, un gesto que hace parte de la identidad reciente de la selección congoleña y que también ha sido adoptado por sus hinchas como una expresión de alegría y orgullo.

Portugal sufrió más de lo esperado

El empate no fue casualidad. Cadena SER reportó que Portugal tuvo amplio dominio de posesión, especialmente en la primera mitad, pero no logró traducir ese control en superioridad clara. RD Congo se mantuvo firme en defensa, encontró el empate en una jugada de pelota quieta y hasta estuvo cerca de llevarse algo más con una opción clara de Cédric Bakambu en el segundo tiempo.

Contra todo pronóstico, Cristiano Ronaldo y compañía no pudieron romper nuevamente el bloque congoleño. El equipo africano entendió el partido, resistió los momentos de presión y terminó firmando un punto que puede ser fundamental en el Grupo K, donde también está la Selección Colombia.

Para los congoleños, este empate tuvo una carga emocional enorme. La anterior participación mundialista del país había sido en 1974, cuando compitió como Zaire. Por eso, volver a este torneo y puntuar ante Portugal alimentó una celebración que rápidamente cruzó fronteras gracias a los videos virales.

Ahora, RD Congo tendrá que confirmar que lo hecho ante Portugal no fue solo un golpe de inspiración. Pero, por lo pronto, sus hinchas ya tuvieron una noche para recordar: corrieron, gritaron, celebraron y convirtieron un empate en una fiesta nacional. En un Mundial, a veces un punto también puede sentirse como una hazaña completa.