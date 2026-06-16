Olimpia fichó Tim Payne, jugador viral del Mundial que pasó de desconocido a tener millones de seguidores

El mercado de fichajes sudamericano acaba de sumar una de las historias más curiosas de los últimos días. Tim Payne, lateral de la Selección de Nueva Zelanda y jugador de Wellington Phoenix, será nuevo refuerzo de Olimpia de Paraguay, según informó el periodista César Luis Merlo, quien aseguró que el acuerdo ya está completamente cerrado.

Lo que faltaba. Un futbolista que hace apenas unos días era señalado como uno de los jugadores menos conocidos del Mundial terminó convirtiéndose en una sensación viral y ahora dará un salto inesperado al fútbol paraguayo, donde vestirá la camiseta de uno de los clubes más grandes del continente.

De acuerdo con Merlo, el trato está cerrado tanto con el futbolista como con Wellington Phoenix, club dueño de su pase, y se espera que Olimpia haga oficial el fichaje en las próximas horas. La información también fue acompañada por el tradicional “Trato Hecho”, sello con el que el periodista suele marcar operaciones cerradas en el mercado.

Tim Payne será nuevo jugador de Olimpia

Contra todo pronóstico, el boom de Payne no se quedó únicamente en redes sociales. El lateral derecho neozelandés terminó entrando en una negociación real y ahora llegará a Olimpia, un club acostumbrado a pelear títulos en Paraguay y con historia fuerte en torneos internacionales.

El caso de Payne había llamado la atención porque su nombre empezó a crecer de forma inesperada durante el Mundial. Según reportó News.com.au, una campaña viral impulsada por el influencer argentino Valen Scarsini, conocido como “El Scarso”, llevó al futbolista de tener cerca de 4.700 seguidores en Instagram a superar los 5,6 millones, una cifra completamente inesperada para un jugador que no estaba en el radar masivo del público mundialista.

A partir de esa explosión mediática, varios clubes empezaron a mirar al jugador. El mismo reporte señaló que Wellington Phoenix había recibido ofertas de equipos de Argentina, México, Uruguay y Paraguay, y que el interés de Olimpia era el más atractivo para el futbolista y sus representantes, especialmente porque el club paraguayo valoraba sus condiciones deportivas y no solamente su fama repentina.

Olimpia se quedó con el jugador viral del Mundial

Payne, de 32 años, juega como lateral derecho y pertenece a la Selección de Nueva Zelanda, conocida como los All Whites. Además, cuenta con experiencia en el fútbol de Oceanía, Estados Unidos e Inglaterra, teniendo en cuenta que pasó por clubes como Blackburn Rovers y Wellington Phoenix.

Aunque su llegada a Olimpia todavía debe ser anunciada oficialmente por el club, el reporte de Merlo marca el movimiento como cerrado. Por eso, la historia deja de ser solo un rumor llamativo para convertirse en uno de los fichajes más curiosos del mercado sudamericano.

Preocupante para quienes pensaban que la viralidad no tenía impacto real en el fútbol, porque el caso de Tim Payne demuestra que la exposición también puede acelerar conversaciones, despertar intereses y abrir puertas inesperadas. Eso sí, en Olimpia no llegará únicamente como fenómeno de redes: también tendrá que demostrar en la cancha que puede responder a la exigencia de un gigante paraguayo.

Por ahora, el hincha del ‘Decano’ queda a la espera del anuncio oficial. Pero, según Merlo, el trato ya está hecho: Tim Payne será nuevo jugador de Olimpia.