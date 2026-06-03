Fixture de la Liga BetPlay II-2026: así se jugarán las 19 fechas del Todos Contra Todos

La División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) dio a conocer este miércoles 3 de junio el fixture oficial de la Fase I – Todos Contra Todos de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2026, el torneo que marcará el inicio de la competencia del segundo semestre del fútbol profesional colombiano.

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A través de su Gerencia Deportiva, la entidad publicó la distribución de los encuentros correspondientes a las 19 jornadas de la primera fase del campeonato, definiendo el camino que recorrerán los 20 equipos participantes en busca de un lugar entre los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales.

Fixture de la Liga BetPlay II-2026 (DIMAYOR)

Por ahora, la programación incluye únicamente los enfrentamientos de cada fecha, ya que la DIMAYOR informó que más adelante anunciará las fechas exactas y los horarios en los que se disputarán los partidos de cada jornada. Mientras tanto, clubes, jugadores e hinchas ya pueden conocer el orden de los compromisos que tendrá cada equipo a lo largo del semestre.